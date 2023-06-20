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Коммерсантъ FM
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Hyundai инвестирует в электромобили $28 млрд

Сегодня, 20 июня, южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor представил долгосрочную инвестиционную и производственную программу до 2030–2032 годов. Общий объем инвестиций в развитие новых технологий, смарт-систем, низкоуглеродной, в том числе водородной, энергетики для ее промышленных предприятий, электрические технологии для автомобилей и т. д. составит 109,4 трлн вон ($85,4 млрд). Из этих средств 35,8 трлн вон ($28 млрд) будет направлено на разработку, развитие и выпуск новых электромобилей. К 2030 году компания планирует выйти на ежегодное производство 2 млн электромобилей. В 2022 году мировые продажи электромобилей Hyundai составили 510 тыс. штук, что на 40% больше, чем годом ранее.

Ранее компания планировала увеличить годовое производство электромобилей к 2030 году до 1,87 млн. «Но по мере того как во всем мире спрос на электромобили растет быстрее прогнозов, наша компания повысила цель по продажам к 2030 году»,— подчеркнула Hyundai.

Южнокорейская компания также сообщила о планах сократить часть своего производства в Китае, нарастив при этом выпуск машин на трех ключевых рынках сбыта: в США, Европе и Южной Корее. «После продажи нашего первого завода в Китае в 2021 году и закрытия другого завода в 2022 году Hyundai Motor планирует в этом году остановить производство еще на одном заводе. Две фабрики, на которых производство уже приостановлено, будут проданы, а на оставшихся двух производство будет оптимизировано. Ассортимент продающихся в Китае наших моделей будет сокращен с 13 до 8 сосредоточится на сегменте SUV и линейке Genesis»,— добавила компания.

Евгений Хвостик

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