Крупнейшее газетное издательство США обвиняет Google в монополизме на рынке рекламы

Американская компания Gannett Co., издающая в США более 100 федеральных и региональных газет (USA Today, Detroit Free Press, The Indianapolis Star и другие), подала в нью-йоркский суд иск к интернет-корпорации Google и ее материнской компании Alphabet. Крупнейшее в США газетное издательство обвиняет Google в монополизации рынка цифровой рекламы, что вредит честной конкуренции и наносит материальный ущерб издателям.

«Google контролирует 90% рынка издательских серверов контекстной рекламы, которые издатели используют для продажи рекламных площадей,— утверждает Gannett.— Google также контролирует более 60% рынка рекламных бирж (платформы для покупки и продажи рекламных мест и площадок в разных рекламных сетях.— ''Ъ''), на которых проходят аукционы между рекламодателями, предлагающими свои условия по использованию рекламного пространства на сайтах издателей… Издатели новостного контента очень сильно зависят от поступлений от цифровой рекламы. Эти поступления необходимы им для бесперебойной работы и своевременного обеспечения контентом нашего общества. Но методы Google оказывают негативное воздействие, которое вредит не только выручке издателей, но также вынуждает сокращать объемы местных новостей. Без честной и справедливой конкуренции на рынке цифровой рекламы издатели не смогут инвестировать в поддержание работы и развитие своих редакций».

Gannett просит суд признать Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства США, пресечь такие нарушения, определить сумму нанесенного Gannett ущерба и компенсировать его.

В своем заявлении для газеты USA Today компания Google отрицает обвинения в свой адрес. «Эти утверждения просто неверны,— полагает вице-президент Google Ads Дэн Тэйлор.— У издателей есть много вариантов выбора для монетизации рекламных технологий. На самом деле, Gannett сама использует несколько десятков конкурирующих рекламных сервисов, одним из которых является Google Ad Manager. И когда издатели выбирают сервисы Google, они сохраняют львиную долю выручки. В суде мы покажем, как издатели выигрывают от использования наших рекламных сервисов, которые помогают им финансировать создание контента».

Евгений Хвостик