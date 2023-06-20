Депутат Госдумы Елена Ямпольская попросила проверить поэтессу Веру Полозкову на оправдание терроризма

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на предмет оправдания терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Поводом стал комментарий поэтессы в связи с покушением на писателя Захара Прилепина.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вера Полозкова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Елена Ямпольская опубликовала копию обращения в своем Telegram-канале. Комментарий Веры Полозковой она назвала циничным, абсолютно неприемлемым и аморальным. В своем посте она рассказала, что один из депутатов спросил ее, «что даст» обращение, если поэтесса уехала из страны. «Если будет возбуждено уголовное дело, мы не увидим госпожу Полозкову в России. Бонус приятный, согласитесь»,— написала Елена Ямпольская.

В интервью, которое вышло на «Дожде» (телеканал признан иностранным агентом) 19 июня, ведущий Михаил Козырев (признан иностранным агентом) спросил у Веры Полозковой, выпила ли она шампанского после подрыва автомобиля Захара Прилепина в начале мая. Журналист отсылался на пост поэтессы в Twitter от 2017 года, в котором она обещала выпить шампанское в день, когда господину Прилепину выстрелят в голову.

«Максимум пивко»,— пошутила Вера Полозкова, а затем пояснила, что не испытывает радости или злорадства по поводу случившегося. «Ужас я чувствую. На самом деле никому смерти не желаю»,— отметила она.

Вера Полозкова публично критиковала начало специальной военной операции, а в марте 2022 года уехала из России. В декабре 2022 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина говорила, что юристы проверяют высказывания Веры Полозковой в интервью Юрию Дудю (признан иностранным агентом) на предмет дискредитации российской армии. Во время разговора она критически высказалась о действиях российских сил на Донбассе.

Лусине Баласян