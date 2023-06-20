«Это как коммунизм, который когда-нибудь да наступит»

Высокоскоростную магистраль Москва—Санкт-Петербург предлагают продлить до Минска. По словам главы Минтранса Виталия Савельева, идея будет в ближайшее время обсуждаться на правительственном уровне. Вместе с тем ВСМ пока существует лишь в качестве глобального проекта, а его стоимость вплотную приближается к 2 трлн руб. Однако, по словам министра, есть пул инвесторов, которые могут принять участие в финансировании. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен, что подобные планы получат реальное воплощение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

РАО ВСМ не только демонстрирует уникальную жизнеспособность, но еще и пытается разрастаться, покоряя новые и новые горизонты. Правда, пока всё исключительно на уровне прожектов. Если кто забыл, напоминаем в очередной раз: еще в советское время возник идефикс — построить собственные суперскоростные железные дороги не хуже, чем у капиталистов, а то и лучше.

Но в итоге дальше «Сапсанов» и «Ласточек» производства теперь вражеской и недружественной Siemens дело не дошло, да и произошло это спустя не один десяток лет. Более того, это вовсе не отдельные скоростные дороги, а лишь быстроходные поезда.

К слову, получилось у Китая — он-таки обогнал Запад по количеству высокоскоростных железных дорог. А у нас пока существует проект, который на бумаге, как мы видим, растет, будто снежный ком, а на деле дошел лишь до стадии большого котлована у Московского вокзала в Санкт-Петербурге. По этому поводу было много уголовных дел, статей в СМИ, а сейчас на его месте возведен красавец-торговый центр «Галерея», известный каждому петербуржцу и гостям этого прекрасного города.

Между тем, как было сказано выше, РАО ВСМ живет, и вот уже родилась новая идея строительства высокоскоростной магистрали до Минска в рамках глобального перспективного железнодорожного коридора «Евразия». Звучит красиво, и стоит все это, естественно, по предварительным оценкам, всего-то ничего — 1,7 трлн руб.

Что ж, если надо, построим. Самое время доказать всему миру, что мы можем сделать все что угодно. Только вот кто оплатит все эти грандиозные проекты? И, собственно, что именно будет ездить по вновь проложенным рельсам? Компания Siemens все — ушла из России.

Видимо, придется создавать еще и новейший отечественный поезд, чтобы можно было добраться из Москвы в Санкт-Петербург за два часа, а потом и до столицы Белоруссии буквально долететь за тоже время.

Вместе с тем потенциальные инвесторы есть. В частности, Алексей Мордашов на Петербургском экономическом форуме заявил, что в принципе готов поучаствовать в проекте, но вопрос в условиях. Да, то-то и оно: можно мобилизовать олигархов, но пункт об условиях, читай, возврате инвестиций, тоже вполне себе актуальный. Когда все это окупится?

Если же говорить в целом, то глобальные мегапроекты остаются в тренде, несмотря на все происходящее вокруг. Может быть, это и неплохо.

Это как коммунизм, светлое будущее, которое когда-нибудь да наступит, главное — верить. Тем более работа, как мы видим, кипит, идеи по-прежнему будоражат умы. Москва—Минск—Казань—Нижний Новгород, а дальше Владивосток, а там и до Китая можно дотянуть. Раз есть такие планы, значит все у нас хорошо, а будет еще лучше.

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