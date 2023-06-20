К парижской Олимпиаде подключили полицию

Мировой спорт, возможно, вот-вот потрясет очередной громкий коррупционный скандал. Французские правоохранительные органы устроили обыски в штаб-квартирах двух ключевых структур, связанных с проведением Олимпийских игр в Париже в 2024 году,— ее оргкомитета (COJOP), а также компании Solideo, отвечающей за строительство объектов Олимпиады. Их подозревают в целом ряде серьезных нарушений. Речь идет, в частности, о конфликте интересов и нецелевом использовании государственных фондов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава оргкомитета парижской Олимпиады 2024 года Тони Эстанге

Фото: ludovic MARIN / AFP Глава оргкомитета парижской Олимпиады 2024 года Тони Эстанге

Фото: ludovic MARIN / AFP

Финансовая прокуратура Франции официально подтвердила информацию, которая оказалась в списке главных новостей всех ведущих изданий страны во вторник. Она касается обысков, проведенных в штаб-квартирах двух ключевых структур, связанных с проведением ближайших летних Олимпийских и Паралимпийских игр. Они пройдут в Париже в 2024 году: Олимпиада — с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 6 сентября. Эти структуры — оргкомитет Игр, а также отвечающая за строительство олимпийской инфраструктуры компания Solideo, офисы которых расположены в парижском пригороде Сен-Дени и девятом округе французской столицы. Обыски совпали с открытием важного заседания исполкома Международного олимпийского комитета. В его повестке есть вопросы, имеющие отношение к подготовке к Олимпиаде.

Министерство по делам молодежи и спорта Франции отказалось комментировать случившееся. В COJOP и Solideo в ответ на запросы по поводу происходящего в них опубликовали практически идентичные ответы: признается факт проведения обысков и выражается готовность «всецело содействовать» правоохранительным органам, включая предоставление «всей затребованной документации». Никаких деталей, имеющих отношение к ЧП, структуры не предоставили, но они известны некоторым медиаресурсам.

Например, L’Equipe уточнила, что обыски устроены в рамках двух предварительных расследований, инициированных в 2017 и 2022 годах. Первое, в отношении COJOP, ведет Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями, второе, в отношении Solideo,— финансовая бригада судебной полиции Парижа. В обоих фигурирует целый список возможных нарушений коррупционного характера — это «конфликт интересов», «фаворитизм» и «нецелевое использование государственных фондов». Агентство France Press cо ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру добавило, что оба дела имеют отношение к контрактам, заключенным с компаниями, причастными к Олимпиаде. Le Figaro утверждает, что среди причин для их возбуждения могут быть иски строителей олимпийских объектов, поданные к основным подрядчикам олимпийских строек — Vinci, Eiffage, Spie Batignolles, GCC,— а также к восьми субподрядчикам, нанявшим африканских рабочих, многие из которых родом из Мали. Иски якобы были инициированы десятью рабочими, которые при найме не имели права на официальную работу во Франции. Легализовав свой статус, они потребовали, в частности, погашения задолженностей по зарплате.

О том, что организаторы парижской Олимпиады могут столкнуться с теми проблемами, с которыми столкнулись сейчас, стало между тем известно еще весной 2021 года. Тогда Французское антикоррупционное агентство (AFA) обнародовало два доклада, посвященных подготовке к Олимпийским играм и конкретно работе COJOP и Solideo. Инспекторы AFA выражали в них крайнюю обеспокоенность действиями структур. Они отмечали, что соблюдение некоторых коммерческих процедур представляется «неточным и неполным» и ведет к появлению «потенциального неконтролируемого конфликта интересов». Кроме того, в отчетах упоминались «риски нарушения честности». Инспекторы пришли к выводу, что все эти нарушения угрожают имиджу Олимпиады, которую глава оргкомитета Тони Эстанге, по собственным словам, собирался превратить в «образцовую» и на которую уже потрачены огромные средства.

Правда, точно определить масштаб трат достаточно трудно. Дело в том, что существуют различные оценки. В конце прошлого года оргкомитет сообщил, что предполагаемый бюджет Олимпийских игр увеличился с €3,98 млрд до €4,38 млрд, назвав среди основных причин роста специальную военную операцию России на Украине, повысившую цены на энергоносители. При этом Тони Эстанге все равно охарактеризовал бюджет как «сбалансированный». Но это явно самая скромная оценка, учитывающая лишь расходы, жестко привязанные к олимпийским соревнованиям. Reuters считает, что реальный общий бюджет Олимпиады достиг €8,8 млрд. Почти половина этой суммы — €4 млрд — приходится как раз на инфраструктуру. Наиболее заметные ее элементы, если брать сооружения, возводящиеся под Олимпийские игры с нуля,— Олимпийская деревня и арена для водных видов спорта в Сен-Дени.

Скандал с французской Олимпиадой практически наложился на другой — по мотивам предыдущих летних Олимпийских игр. Они состоялись в Токио в 2021 году. За последние несколько месяцев японские судебные инстанции уже вынесли несколько обвинительных приговоров по делам о коррупции в отношении в основном топ-менеджеров крупных компаний, заключивших контракты с организаторами Олимпиады, таких как Kadokawa и Aoki. Их уличили в даче взяток за возможность получить партнерский статус в обход честного конкурса. Японские правоохранительные органы предполагают, что в центре коррупционной схемы располагался высокопоставленный сотрудник оргкомитета Харуюки Такахаси, который был арестован в 2022 году, потом отпущен домой под залог и теперь ждет приговора. Этот скандал может дорого обойтись Японии. Представители ее властей уже говорили о том, что из-за него, не исключено, будут вынуждены отозвать заявку на проведение в стране в 2030 году еще одной Олимпиады, уже зимней, на которую претендует Саппоро.

Алексей Доспехов