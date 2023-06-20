Суд признал вред кредиторам

Арбитражный суд Калмыкии в рамках дела о банкротстве ООО «Строительное управление “Альфастрой”» привлек к субсидиарной ответственности экс-учредителя — депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Этого добивалась компания-банкрот «Гринфлайт», являющаяся основным кредитором «Альфастроя» из-за долга в 161 млн руб. Он образовался в 2016 году, когда организация депутата не вернула неотработанный аванс по договору строительства домов. Ответчик с привлечением к субсидиарной ответственности не согласился, но доказательств отсутствия вины в причинении вреда кредитору не представил. Сейчас Олега Иванова судят в Челябинске по делу о преднамеренном банкротстве СУ «Альфастрой».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас Олег Иванов находится под домашним арестом по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов

Фото: Михаил Бычков Сейчас Олег Иванов находится под домашним арестом по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов

Фото: Михаил Бычков

Депутат Челябинской городской думы Олег Иванов, который является фигурантом нескольких уголовных дел, привлечен к субсидиарной ответственности по долгам ООО «СУ “Альфастрой”» (Элиста) как бывший единственный учредитель компании. Решение принято Арбитражным судом Калмыкии в рамках дела о банкротстве организации.

Размер ответственности не определен. В определении суда говорится, что он равен совокупному размеру включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований по текущим платежам, оставшимся непогашенными из-за недостаточности имущества. Заявление о привлечении Олега Иванова, а также экс-директоров Александра Крапивина и Ирины Зайнуллиной к субсидиарной ответственности направило ООО «Гринфлайт» (Челябинск, в июне 2020 года открыто конкурсное производство). Это основной кредитор должника. В реестр включены требования в сумме более 161 млн руб. Согласно материалам дела, СУ «Альфастрой» задолжал «Гринфлайту» неотработанный аванс по договору строительства домов в челябинском жилом комплексе «Академ Riverside». Он был заключен в 2013 году и расторгнут досрочно в 2016-м. В 2017 году Арбитражный суд Челябинской области взыскал долг с СУ «Альфастрой», который до сих пор не погашен. По мнению представителей «Гринфлайта», Олег Иванов и Александр Крапивин проводили сделки по выводу имущества должника, что привело к несостоятельности и неплатежеспособности. Кроме того, заявитель считает, что учредитель намеренно перевел компанию в предбанкротном состоянии в другой регион (до февраля 2018 года она была зарегистрирована в Челябинске), чтобы помешать кредиторам защищать свои права, а экс-директора уклонялись от передачи конкурсному управляющему документов.

Суд нашел основания для привлечения только Олега Иванова. Суд указал, что отсутствие вины в причинении вреда имущественным правам кредиторов доказывает лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности. Депутат такие доказательства не представил. Его представитель изначально возражал против удовлетворения ходатайства «Гринфлайта», указав, что заявитель ссылается на уголовное дело по обвинению депутата в преднамеренном банкротстве СУ «Альфастрой», которое еще не рассмотрено судом.

Дело по ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении депутата было передано в Центральный районный суд Челябинска в мае этого года. По версии следствия, Олег Иванов в 2015–2018 годах организовал фиктивные сделки с участием подконтрольных юрлиц, повлекшие неспособность ООО погасить обязательства перед «Гринфлайтом». Ущерб кредитору, по данным следствия, превысил 145 млн руб. Депутат вину не признает и утверждает, что все решения принимали генеральные директора СУ «Альфастрой».

В конце 2022 года Олегу Иванову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, будучи гендиректором и собственником ООО «Альфастрой» (Челябинск), в 2017–2019 годах он скрыл более 516 млн руб. от налоговых органов. Депутат находится под домашним арестом.

Адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов отмечает, что уголовное дело не препятствует обжалованию решения о привлечении к субсидиарной ответственности. «Как показывает практика, реально получить деньги с привлеченного довольно сложно, если на этапе рассмотрения заявления судом не приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества или денежных средств»,— говорит юрист.

Юлия Гарипова