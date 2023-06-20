Кому доверяют россияне

Исследовательский центр «Ромир» опубликовал новый список публичных лиц, пользующихся набольшим доверием у россиян. По сравнению с весной тройка лидеров не изменилась. Новичком первой пятерки стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В первую десятку также вошел шоумен Павел Воля, который в предыдущих замерах за последний год занимал 13–15 места. Зато из топ-10 выбыли Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский.

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Напомним, ранее в этом месяце Евгений Пригожин также попал в составленный ВЦИОМом рейтинг современников, которыми может гордиться страна.

В исследовании «Ромир» принимали участие 2,4 тыс. человек в возрасте от 14 лет, живущие в городах с населением более 10 тыс. человек. Участникам задавался открытый вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». По результатам ежеквартально замера составляется рейтинг 100 публичных персон, пользующихся наибольшим доверием в России.