Сбербанк хочет взыскать с конно-спортивного комплекса под Воронежем 200 млн рублей

В арбитражный суд Воронежской области поступил иск Сбербанка о взыскании с близкого главе ГК «Сырный дом» Сергею Лыбаню ООО «Конно-спортивный комплекс "Яменская усадьба"» (один из крупнейших конных клубов в регионе, расположенный в пригороде Воронежа) 199,4 млн руб. Это следует из документов суда. Иск пока не принят к производству.

Причина формирования задолженности в деле не уточняется. Однако известно, что ранее Сбербанк пытался обанкротить ООО «Конно-спортивный комплекс "Яменская усадьба"», как и другие юрлица ГК «Сырный дом». Финорганизация просила включить в реестр требований кредиторов должника требования в размере 436,1 млн руб. просроченной задолженности по трем кредитным договорам с ООО «Ровеньки-маслосырзавод», по которым «Конно-спортивный комплекс "Яменская усадьба"» выступает поручителем. Сбербанк открывал ООО «Ровеньки-маслосырзавод» кредитные линии для приобретения молока-сырья. Требования по одному из договоров составляют 199,7 млн руб. Впрочем, суд отказал Сбербанку во введении в отношении ООО «Конно-спортивный комплекс "Яменская усадьба"» наблюдения, поскольку финорганизация обратилась с таким заявлением еще до наступления обязанности общества погасить задолженность за ООО «Ровеньки-маслосырзавод».

О финансовых проблемах ГК «Сырный дом» стало известно в начале прошлого года. В сентябре сообщалось, что ГК ведет переговоры со Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком о заключении мирового соглашения в деле о банкротстве компании. Предварительно планировалось, что не менее 400 млн руб. долгов по кредитам будут реструктурированы, а предприятие может продать часть «неиспользуемых» активов. В Сбербанке тогда говорили, что «готовы к урегулированию».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Стоим за дело сыра».

Мария Старикова