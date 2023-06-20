Курултай Башкирии изменил законопроект о чайлдфри после замечаний РПЦ

Башкирские парламентарии скорректировали текст законопроекта о запрете на распространение среди детей и подростков идеологии чайлдфри после замечаний Русской православной церкви, сообщила пресс-служба Курултая республики. Патриарх Кирилл посчитал, что прежняя редакция документа ставит под запрет публикацию информации о монашеском образе жизни, исключающим рождение детей.

Новая редакция законопроекта предполагает, что запрещенной для распространения среди детей и подростков будет информация об отказе от рождения детей, не связанном с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями. Отмечается, что в целом концепция документа нашла широкую поддержку в обществе и среди депутатов.

Законопроект о запрете пропаганды был разработан Курултаем в марте 2022 года по инициативе фракции «Единая Россия». В январе 2023 года профильный комитет Госдумы отклонил первую редакцию документа из-за того, что ряд его положений дублировали нормы принятого к тому времени федерального закона, ужесточающего ответственность за ЛГБТ-пропаганду, и указа об укреплении традиционных российских ценностей.

В конце февраля 2023 года Курултай повторно внес в Госдуму доработанный законопроект. В мае он снова был отклонен и отправлен на корректировку из-за замечаний РПЦ и Совета Федерации.

Наталья Балыкова

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