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Коммерсантъ FM
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МВД хочет без суда блокировать расходы со счетов кибермошенников

МВД подготовило законопроект, который позволит полиции замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах без судебного решения. Ограничения будут действовать до десяти дней. По данным ведомства, за последние пять лет число преступлений с использованием IT выросло в три раза, достигнув в прошлом году 522 тыс.

«Законопроектом предлагается дополнить УПК РФ ст. 115, предусматривающей возможность... в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что счета (вклады, депозиты) использовались или предназначались для использования в преступной деятельности, принимать решение о приостановлении расходных операций с денежными средствами, электронными денежными средствами по указанным счетам (вкладам, депозитам) на срок до десяти суток»,— рассказали «РИА Новости» в МВД.

Согласно замыслу, в течение десяти суток следователь с согласия прокурора должен направить в суд ходатайство о наложении ареста на средства либо вынести постановление об отмене постановления о приостановлении операций. В МВД уточнили, что такая мера не лишит фигурантов возможности использовать деньги на других счетах и пользоваться услугами связи.

Ведомство утверждает, что проект закона «не повлечет неоправданного ограничения конституционных прав законопослушных граждан», так как о принятом решении будет уведомлен прокурор, а арест накладываться судом. В МВД заверили, что его инициативу «концептуально поддержало» большинство «заинтересованных ведомств».

Лаура Кеффер

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