Губернатор Приамурья Василий Орлов подал документы на участие в выборах главы региона

Избирательная комиссия Амурской области приняла документы у первого из кандидатов, которые будут баллотироваться в губернаторы региона на предстоящих в сентябре выборах. Им стал действующий глава области Василий Орлов, сообщается в Telegram-канале избиркома во вторник, 20 июня. Господин Орлов был выдвинут партией «Единая Россия» в четверг на конференции регионального отделения, его кандидатуру поддержали 78 из 80 партийцев. Рабочая группа приняла пакет документов: заявление о согласии баллотироваться, сведения об образовании и месте работы, доходах и недвижимом имуществе и другие.

Кандидат уже получил право устраивать встречи с избирателями. Следующий этап кампании — преодоление муниципального фильтра. По закону, кандидату на должность губернатора нужно заручиться поддержкой избранных глав и представительных органов муниципальных образований, собрав 100 подписей в свою поддержку.

Как ожидается, на следующей неделе документы в избирком подаст оппонент Василия Орлова — общественный бизнес-омбудсмен, председатель Амурского отделения «Опоры России» Борис Белобородов, которого выдвигает КПРФ. Остальные политические силы пока не выдвигали своих кандидатов на выборы. В реготделении партии «Новые люди» «Ъ» сообщили, что не будут выдвигать своего кандидата в этом году, уточнив что не хотят довольствоваться номинальным техническим кандидатом, а реального человека, который может принести пользу Амурской области, еще не нашлось. В ЛДПР и СЗРП на аналогичные вопросы пока не ответили.

Василий Орлов возглавляет Приамурье с 2018 года, в сентябре истекает срок его полномочий. На прошлых выборах он также баллотировался от партии «Единая Россия», за него проголосовали 55,6% избирателей. В мае, во время онлайн общения с президентом Владимиром Путиным, губернатор заявил о своем желании избираться, глава государства поддержал решение и пожелал ему успехов.

Период выдвижения кандидатов продлится до 14 июля. До 24 июля кандидаты должны подать документы на регистрацию. Выборы главы региона пройдут в три дня 8–10 сентября.

Анна Яшина, Благовещенск