Меньшинство выступило за перестройку

В ближайшее время минградразвития Нижегородской области повторно вынесет на архитектурный совет сокращенный мастер-план квартала Красный просвещенец. Проект комплексного развития его территории (КРТ) должен был стать пилотным в Нижнем Новгороде, но большая часть жителей выступила против перестройки квартала со сносом старых домов. Поэтому в областном министерстве были вынуждены переделывать мастер-план на меньшую территорию — 1,1 га вместо 5,7 га. Усеченный проект КРТ архитекторы отправили на доработку. Недовольные жители, поддержавшие реновацию квартала и рассчитывавшие со временем переехать в новое жилье, попросили губернатора ускорить работу министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старый квартал в центре Нижнего Новгорода не поддался планам властей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Старый квартал в центре Нижнего Новгорода не поддался планам властей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в областном правительстве, в ближайшее время переделанный мастер-план КРТ квартала Красный просвещенец будет повторно вынесен на рассмотрение архитектурного совета. В июне архитекторы план раскритиковали, назвав его сырым и больше напоминающим точечную застройку.

Построенный в 1927–1928 годах квартал Красный просвещенец с частью сохранившихся деревянных домов считается образцом советского конструктивизма. Изначально его реновация должна была стать пилотным проектом КРТ в Нижнем Новгороде. Однако чиновники на общих собраниях с жителями не смогли убедить большинство проголосовать за реновацию территории площадью 5,7 га. Собравшиеся жильцы не поняли, куда их могут переселить.

Противников проекта не устроило то, что представители областного правительства не смогли гарантировать им подходящие варианты переселения в новое жилье в том же Советском районе, сообщив, что эти вопросы им придется самостоятельно решать с будущим инвестором.

Другие жители поддерживали идею сохранения квартала в виде исторической территории. Те жители, которые поддерживали проект КРТ, намереваясь при расселении переехать из старого жилья в новые квартиры, оказались в меньшинстве. Предложенный проект КРТ из 23 домов в Красном просвещенце поддержали лишь семь. Жители еще четырех аварийных домов не голосовали, так как они и так должны быть расселены по закону.

Впрочем, жильцы аварийных домов уверены, что по программе КРТ их расселят быстрее, чем по муниципальной программе ликвидации аварийного фонда. Поэтому морально они тоже поддержали проект. В результате минградразвития взялось переработать проект и определить возможную застройку на согласной части квартала. В июне переработанный проект был рассмотрен на заседании архитектурного совета при министерстве, площадь потенциальной застройки старого квартала уменьшилась впятеро — до 1,1 га.

Соответственно, вместо изначально планируемых 14 новых многоквартирных домов в новом варианте осталось три высотой от шести до 19 этажей. Новое жилье было запланировано вдоль улицы Генкиной. Также в качестве обязательств потенциальному инвестору предложено построить два детских сада и школу на 1,5 тыс. мест за границами территории КРТ.

Больше 20 жителей Красного просвещенца обратились губернатору Глебу Никитину с просьбой вмешаться в ситуацию с реализацией проекта КРТ.

В коллективном письме граждане попросили обязать минградразвития ускорить работу над реновацией части квартала с аварийными и ветхими домами, в которых они проживают. Подписавшиеся назвали ситуацию КРТ «Красного просвещенца» патовой, отмечая, что, со своей стороны, они борются за инициированный властью проект, но не видят к нему интереса областного министерства.

Также, по мнению авторов письма, из проекта была необоснованно исключена большая пустая территория с самовольно построенными гаражами и сараями, которую можно было бы включить в границы КРТ, сделав часть квартала более привлекательным для возможного инвестора. Требования о возведении школы и двух детских садов станут для инвесторов непомерной нагрузкой, это обязательство оттолкнет их, уверены жители. Они отметили, что все это затягивает реализацию проекта и ущемляет их права на получение нового жилья или денежной компенсации.

Они также настаивают на том, чтобы в проекте было учтено мнение жителей трех домов, которые проголосовали за КРТ, но были исключены из нового мастер-плана. При этом источники «Ъ-Приволжье» в региональном правительстве признают, что вряд ли найдется инвестор, которому была бы интересна эта территория в усеченном варианте. Пока нижегородские чиновники решают, что с ней делать дальше, недовольное меньшинство Красного просвещенца готовит жалобу в администрацию президента РФ.

Андрей Репин