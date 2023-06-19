Сортировку поделили на троих

Планы по развитию района Сортировка в Екатеринбурге представили в понедельник застройщики «Брусника», «Эталон» и проектное бюро R1.Lab, которые намерены в ближайшие годы построить жилые комплексы общей вместимостью около 20 тыс. человек. Презентация прошла в Музее истории Екатеринбурга с участием представителей мэрии, историков, общественности. Участники дискуссии среди проблем развития Сортировки назвали сложные межнациональные отношения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Презентацию проектов развития Сортировки открыл начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Он отметил, что в городе более 50 планировочных районов, Сортировка является «закрытым, самодостаточным районом». Согласно генплану развития Екатеринбурга до 2045 года, район Сортировки (входит в Железнодорожный административный район), по предварительным данным, увеличится на 27 тыс. жителей. На его территории предусмотрено строительство трех школ и десяти детских садов.

Группа «Эталон» планирует построить на пересечении улиц Надеждинской и Таватуйской жилищный комплекс Rauta площадью 90 тыс. кв. м. Как рассказал ее вице-президент по региону Урал Андрей Ермишкин, в составе ЖК — девять домов от 16 до 25 этажей, созданных по концепции «безопасный двор».

В первом комплексе проекта — 489 квартир. Стоимость квартир составит от 3 млн руб. В комплексе будет два наземных многоуровневых паркинга по 550 машино-мест каждый, игровые и спортивные площадки, «зеленые» зоны пешеходные, велосипедные дорожки.

«Завершается строительство первого корпуса и начато строительство второго. Проект будет реализовываться на протяжении четырех лет»,— рассказал господин Ермишкин. По его словам, помимо благоустроенной территории в комплексе будет располагаться школа, рассчитанная на 1 тыс. мест, и детский сад — на 300 мест.

Девелоперская компания «Брусника» представила проект жилого квартала «Депо», который расположится в квартале улиц Таватуйская, Сортировочная и Пехотинцев. В центре жилого квартала расположится детский сад на 300 мест, проект которого будет передан в администрацию Екатеринбурга. Здесь же будут детская игровая зона, скамейки для отдыха и зона общественного питания.

Всего в квартале «Депо» будет построено семь домов общей вместимостью 6 тыс. человек. В основном это будут дома от шести до девяти этажей, самый высокий дом — 17 этажей.

Стоимость квартиры в новостройке — от 2,7 млн руб. Двор каждого дома будет закрыт, но вся территория квартала будет доступна для всех жителей района.

«Уже начато строительство трех домов, первый сдадим в конце 2023 года, два других — летом следующего года. К 2027 году планируем завершить стройку последней, восьмой очереди», — рассказала исполнительный директор «Брусники» Наталия Лушникова.

Руководитель проектного бюро R1.Lab Евгений Волков поделился планами строительства жилого комплекса, который расположится на улице Пехотинцев. В этом проекте будут как 8-этажные дома, так и дома высотой 100 м. Зданиям не будет задана единая фасадная сетка, среди них есть большие «фоновые» дома и маленькие «акцентные» дома. Последние будут выполнены в разных цветах, отсылающих к истории места — ранее здесь располагался Екатеринбургский виншампанкомбинат (ЕВШК). По словам господина Волкова, зеленый цвет домов — это абсент, красный — портвейн, а золотистый — шампанское. Двор каждого дома будет закрыт, в центре комплекса расположится детский сад, рассчитанный на 300 мест.

По словам главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова, все новые проекты, которые реализуются на Сортировке, — это жилье на стыке эконом- и комфорт-класса, пользующееся массовым спросом. «Это не самое дешевое жилье в Екатеринбурге, но нижний ценовой сегмент городского рынка жилья»,— пояснил он.

Господин Хорьков добавил, что за последние 10 лет на Сортировке было построено только 3% от всего построенного жилья в Екатеринбурге. «В текущем объеме строительства эта доля составляет 3,5%. Когда доля существенно меньше уже сформированного жилого фонда, то есть запрос на улучшение жилищных условий со стороны местных жителей»,— прокомментировал ситуацию господин Хорьков.

Участники презентации отметили среди проблем Сортировки большое присутствие мигрантов и сложные межнациональные отношения. По словам главы администрации Железнодорожного района Виталия Першина, в районе живут представители 37 национальностей. Он пообещал проделать «кропотливую работу» по выстраиванию гармоничных отношений между мигрантами и местным населением.

Господин Першин назвал одной из главных целей развития Сортировки — создание общественных пространств и обустройство скверов и парков. «Готовится проект: здание на улице Технической, 34 будет передано школе имени Метелева. На следующий год здание будет реконструировано, перед школой будет разбит сквер с детскими активностями и небольшим, но динамичным фонтаном»,— пояснил господин Першин. По его словам, в планах у администрации района благоустройство парка «Семь ключей».

Анастасия Таначева