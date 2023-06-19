Кандидат в депутаты ульяновского Заксобрания не смог собрать подписи на «Госуслугах»

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области Сергей Моргачев, ранее снявший свою кандидатуру с праймериз «Единой России» и решивший идти самовыдвиженцем, не может собрать голоса избирателей на портале «Госуслуг». О технической проблеме он рассказал «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: twitter.com Фото: twitter.com

«Я зарегистрировался на портале и теперь по закону должен собрать голоса 50% избирателей в электронном виде. Опция должна работать на "Госуслугах" с 17 июня. Но уже третий день данные о кандидате не появляются на портале, и люди не могут проголосовать за кандидата. Не хочу думать, что это злой умысел. Возможно, стечение обстоятельств. Проблема либо по линии портала, либо со стороны ЦИКа»,– рассказал Сергей Моргачев.

В облизбиркоме Ульяновской области знают о ситуации и говорят, что работают над решением проблемы. Сроки устранения технических неполадок не называют.

В 2020 году Госдума приняла законопроект, позволяющий властям субъектов РФ утверждать законы, дающие возможность кандидатам в депутаты региональных заксобраний собирать половину подписей в свою поддержку в электронном виде. Теперь законом может быть предусмотрен сбор 50% необходимых подписей в электронном виде через портал «Госуслуги».

В Ульяновской области соответствующий закон был принят на региональном уровне в 2023 году. Выборы депутатов Заксобрания седьмого созыва пройдут в регионе в 2023 году в единый день голосования 10 сентября.

Всего кандидату в депутаты необходимо собрать 1850 голосов. Из них 850 можно собрать в электронном виде через портал «Госуслуги».

Ранее на встрече с руководством политических партий в Госдуме президент РФ Владимир Путин заявил об удобстве электронного голосования и о том, что технический прогресс, который затрагивает и выборы, остановить невозможно. По словам главы государства, претензии к системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) возникают только у тех, кто не согласен с результатом.

Георгий Портнов