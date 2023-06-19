В Самаре открылось движение троллейбусов по проспекту Масленикова

Движение троллейбусов по проспекту Масленикова в Самаре открыто. Речь идет о маршрутах № 4, 15 и 19. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Троллейбусы на участке следуют в оба направления.

Ранее на пр. Масленникова стартовали аварийные работы на теплосетях. В связи с этим на участке закрылось движение троллейбусов. Их пустили в объезд по Московскому шоссе, ул. Коммунистической через Губернский рынок до Железнодорожного вокзала.

Троллейбусы маршрута №19 следовали от Барбошиной поляны до ул. Луначарского.

Георгий Портнов