В Перми сменят подрядчика по завершению долгостроя «Треста №14»

В краевом минстрое прокомментировали недавнее обращение дольщиков долгостроя «Треста №14» на ул. Сокольской, 10б, о затягивании завершения объекта. В министерстве подтвердили значительное нарушение подрядчиком графика строительных работ и объявили о намерении сменить подрядную организацию.

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Напомним, завершением долгостроя на ул. Сокольской, 10б, занимается региональный фонд защиты прав граждан-участников строительства. Свои квартиры в этом доме ожидают 317 дольщиков. В начале 2023 года договор на достройку дома заключили с казанским ООО «СФ “Основание”». Однако недавно дольщики дома направили открытое письмо гендиректору Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константину Тимофееву, губернатору Дмитрию Махонину, в краевое заксобрание и главе Перми Алексею Демкину, в котором сообщили о трехмесячном отставании подрядчика от графиков.

По данным регионального минстроя, в ответ на письмо фонд защиты прав граждан оперативно организовал встречу с инициативной группой дольщиков дома по ул. Сокольской, 10б. Участники встречи обсудили вопросы, волнующие граждан. В частности, дольщикам рассказали о достройке объекта: по состоянию на май 2023 года генподрядчик демонтировал внутренние перегородки и оконные блоки, устроил конструкции пола на техническом этаже. Началась кладка внутренних стен и перегородок, демонтаж кровельного пирога. «При этом региональным фондом отмечено значительное нарушение графиков строительных работ, в связи с чем принято решение расторгнуть договор по соглашению сторон и сменить подрядчика на выполнение оставшегося комплекса строительно-монтажных работ и для скорейшего завершения работ на объекте»,— подчеркнули в ведомстве.

До конца месяца фонд будет готовиться к заключению нового договора и определению нового подрядчика. Ведутся переговоры с несколькими подрядными организациями, оценивается их финансовое состояние и опыт в успешной достройке проблемных объектов. Кроме того, представители фонда рассказали о подключении дома к инженерным сетям: тепловые сети в объект «заведены», по электричеству, водоснабжению, водоотведению заключены договоры техприсоединения. В течение лета подключение здания к сетям завершат. До зимнего периода планируется закрыть тепловой контур здания и запустить отопление, чтобы заниматься внутренней отделкой. После заключения договора с новым подрядчиком фонд проведет с дольщиками дома еще одну встречу.