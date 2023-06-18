Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1» и обеспечил 100-ю победу Red Bull

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил в Гран-при Канады — восьмого этапа чемпионата мира в классе «Формула-1». Победа стала 100-й для команды Red Bull. Второе место занял испанский пилот Aston Martin Фернандо Алонсо, третье — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Ферстаппен выиграл Гран-при Канады во второй раз. Рекордсменом по победам в этой гонке являются Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон (по семь побед). Нидерландец упрочил свое лидерство в чемпионате мира, на его счету теперь 195 очков. На втором месте находится другой пилот Red Bull мексиканец Серхио Перес (126), на третьем — Фернандо Алонсо (117).

Red Bull выступает в «Формуле-1» с 2005 года. С тех пор команда пять раз становилась победителем Кубка конструкторов (2010, 2011, 2012, 2013, 2022). Двое ее пилотов становились чемпионами мира в личном зачете: четыре раза Себастьян Феттель (2010, 2011, 2012, 2013) и два раза Макс Ферстаппен (2021, 2022).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австрии с 30 июня по 2 июля.

Леонид Уварчев