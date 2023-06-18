Из ТРЦ «Мега» в Уфе в результате пожара эвакуировали 2,5 тысячи человек

Сегодня в одном из магазинов торгово-развлекательного комплекса «Мега» в Уфе на улице Рубежной, 174 в результате короткого замыкания электрооборудования произошло возгорание, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

На пульт диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы по повышенному рангу пожара, говорится в сообщении. Площадь горения составила 2 погонных метра. Из торгового комплекса было эвакуировано около 2,5 тыс. человек. Пострадавших нет.

Влада Шипилова

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