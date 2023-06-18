Производитель сообщил о первом боевом применении беспилотника «Привет-82» в ходе СВО

Дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» впервые был использован в ходе боевых действий. Как утверждает конструкторское бюро «Око», его успешно применили в зоне специальной военной операции (СВО).

Дистанция от места запуска до цели составляла 12 км. Использовалась технология «подхват»: беспилотник стартовал из тыла, его «подхватил» оператор, который «совершал поражение». «Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным»,— сообщило конструкторское бюро ТАСС.

Производитель называет технологию «подхвата» своей уникальной разработкой. «Технология позволяет оператору, который находится непосредственно на месте применения, подхватить борт, выпущенный из тыла и направленный в точку применения. При этом борт идет в режиме радиомолчания, то есть его не обнаруживает радиоэлектронная разведка противника»,— сообщила компании.

«Око» заявляет о простоте использования дрона. Так, оператор, который впервые использовал беспилотник в бою не является обученным пилотом FPV-дрона. Он проходил подготовку в конструкторском бюро, его опыт пилотирования на момент атаки составлял один день, а общий срок подготовки — пять дней. Команда запуска беспилотника ни разу до этого не пилотировала «Привет-82».

«Привет-82» предназначен для использования в контрбатарейной борьбе и при штурме укрепрайонов. Дальность полета — до 30 км, скорость — до 140 км/ч, полезная нагрузка — до 5,5 кг.

Леонид Уварчев