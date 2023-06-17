Помогавшая ИГ девушка 2001 года рождения экстрадирована из Ирака в Россию

Девушка, обвиняемая в помощи боевикам «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России как террористическая) на протяжении почти семи лет, экстрадирована из Ирака. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Ирак экстрадирована Лейла Гатагажева. В нашей стране она обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»,— сообщили в МВД.

По данным следствия, Лейла Гатагажева приехала в Сирию в октябре 2016 года. Там она вступила в ИГ и начала помогать боевикам: лечила раненых террористов, стирала и штопала их вещи, готовила еду, а также на свои деньги покупала им оружие.

Из какого региона девушка, неизвестно, однако ее объявили в международный розыск по запросу МВД по Республике Ингушетия. По данным Talegram-канала «Розыск.Чеченская Республика», Лейла Руслановна Гатагажева родилась в марте 2001 года, то есть сейчас ей 22 года. Следовательно, помогать боевикам «Исламского государства», она начала в возрасте 15 лет.

Имя Лейлы Руслановны Гатагажевой было среди российских женщин, плененных отрядами ополчения в иракском Мосуле. Девушку, как и других пленных женщин, на территорию, подконтрольную боевикам «Исламского государства», вывез ее муж.

После гибели мужей-боевиков эти женщины попали в плен. Лейлу Гатагажеву освободили из плена в марте 2018 года и поместили в женскую тюрьму Ирака. Сегодня, 17 июня, в аэропорту Багдада Гатагажеву передали сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

Из поста в Telegram-канале «Розыск.Ингушетия» следует, что у Лейлы также есть сестра Милана, на год младше ее. Милана Гатагажева тоже в 2016 году выехала в Сирию помогать боевикам «Исламского государства». О ее судьбе ничего не известно.

Человек с именем Руслан Гатагажев (можно предположить, что он приходится отцом девушкам) был осужден на пожизненный срок по обвинению в похищениях и убийствах людей. Известно, что Руслан Гатагажев также судился с ФСИН. В апреле 2022 года суд в Свердловской области частично удовлетворил его иск о ненадлежащих условиях содержания в ИК-56, ему присудили компенсацию в 160 тыс. руб. В 2022 году мужчина также выиграл иск в Европейском суде по правам человека, который признал нарушение запрета пыток по отношению к осужденному и обязал власти России выплатить ему три тысячи евро. В июне Россия вышла из Совета Европы и теперь не исполняет решения суда в Страсбурге.

Руслан Гатагажев обвинялся в похищениях жителей Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. При его участии, по данным следствия, были похищены 38 человек, 11 из них убиты, поскольку родственники не смогли их выкупить. Его банда работала до 2005 года. В 2006 году мужчину задержали в Москве.

Подробнее о деле Руслана Гатагажева — в материале «Ъ» «Известен своей жестокостью и дерзостью».

Анастасия Ларина