Депутат Тимашевского райсовета Виталий Щевелев отправился в зону СВО

Депутат Тимашевского районного Совета Виталий Щевелев отправился в качестве добровольца в зону СВО. Об этом сообщает «Знамя Труда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду» Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду»

Решение отправиться в зону проведения спецоперации депутат принял еще в январе. Ранее он сопровождал гуманитарные грузы в Донецк и Мариуполь.

Господин Щевелев родился в 1978 году. В 2003 году окончил юридический факультет Южного Института менеджмента в Краснодаре. За годы своей карьеры он руководил компаниями «Региональный кредитный центр – Юг», «СтройЮгИнвест» и «Гранд Экспо Кубань». В районный Совет был избран в 2019 году.

Анастасия Донскова

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