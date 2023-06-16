Депутат Тимашевского райсовета Виталий Щевелев отправился в зону СВО

Депутат Тимашевского районного Совета Виталий Щевелев отправился в качестве добровольца в зону СВО. Об этом сообщает «Знамя Труда».
Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду»
Решение отправиться в зону проведения спецоперации депутат принял еще в январе. Ранее он сопровождал гуманитарные грузы в Донецк и Мариуполь.
Господин Щевелев родился в 1978 году. В 2003 году окончил юридический факультет Южного Института менеджмента в Краснодаре. За годы своей карьеры он руководил компаниями «Региональный кредитный центр – Юг», «СтройЮгИнвест» и «Гранд Экспо Кубань». В районный Совет был избран в 2019 году.
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