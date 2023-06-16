ПМЭФ-2023: «Герофарм» инвестирует в производство лекарств в Петербурге 2 млрд рублей

Фармкомпания «Герофарм» и правительство Санкт-Петербурга заключили на полях ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта «Увеличение мощности по производству лекарственных средств в целях повышения экспортного потенциала». В исполнение документа компания модернизирует свой производственный комплекс за 2 млрд рублей и увеличит объемы выпуска.

Площадка «Герофарма» на привлеченные средства получит новое, более мощное оборудование по производству субстанции инсулинов и оригинальных препаратов, а также создаст новый производственный участок для выпуска готовых лекарственных форм.

Подписи под соглашением поставили вице-губернатор Алексей Корабельников и генеральный директор «Герофарма» Петр Родионов.

Увеличение мощности нацелено на расширение экспортного потенциала препаратов петербургского производства и формирование собственного лекарственного суверенитета, отметили в «Герофарме».

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