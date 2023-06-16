Впервые записана «музыка атома»

К исследованию природы звука компания цифрового продакшена A4Origin и обладатель Grammy в номинации «Лучший неклассический ремикс», диджей Imanbek подошли весьма нетрадиционно. Они решили записать «звучание атома», ведь звуковые волны — это упорядоченные колебания атомов. Для реализации задуманного музыкант отправился на действующую Ленинградскую АЭС.

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С помощью специальных микрофонов, позволяющих услышать звуки, недоступные для человеческого слуха в обычной среде, удалось зафиксировать вибрации в реакторе и преобразовать их в уникальный звук, который Imanbek назвал «звуком атома», atom sound. На его основе диджей создал первый в мире трек из звуков АЭС. Услышать его можно в финале документального фильма AtomSound, премьера которого состоится 17 июня в рамках ПМЭФ-2023. Кинопоказ будет сопровождаться живым выступлением Imanbek в стиле «индастриал» в пространстве Roof Place.