Пять вагонов с углем сошли с рельсов в Новосибирской области

В Новосибирской области в районе станции Барабинск (300 км от Новосибирска) утром сегодня, 16 июня, сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, нагруженные углем. Причина произошедшего неизвестна. Никто не пострадал. Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета России (СКР).

«Предварительно установлено, что утром 16 июня 2023 года на десятом железнодорожном пути восточного парка ст. Барабинск произошел сход пяти вагонов с углем грузового поезда. В результате произошедшего никто не пострадал, опрокидывание вагона не допущено»,— сообщили в СКР.

Следователи проводят доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (по ч. 1 ст. 263 УК РФ).

11 июня в Алексеевском городском округе Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда. Причину аварии не установили.

Анастасия Ларина