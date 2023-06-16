В Техасе погибли три человека и около сотни ранены из-за торнадо

Три человека погибли из-за торнадо, которое обрушилось на город Перритон, расположенный в северной части штата Техас (США). Число пострадавших варьируется от 75 до 100. Об этом NBS сообщил начальник местной пожарной охраны Пол Датчер.

По данным Национальной метеорологической службы, торнадо обрушился на Перритон 15 июня около 17:10 по местному времени (13:10 мск). Всего в городе проживают около 8,5 тыс. человек. В местную больницу были доставлены от 75 до 100 пострадавших. По словам представителя больницы Эми Марруфо, их травмы варьируются от порезов и синяков до более серьезных. Несколько пациентов находятся в критическом состоянии.

Основные разрушения из-за торнадо, прошедшего с северо-запада города на юго-восток, зафиксированы в промышленной части города. Также повреждения получил трейлерный парк. По оценке Пола Датчера, торнадо разрушил или серьезно повредил от 25 до 30 домов-трейлеров.

В компании Xcel Energy сообщили, что в Перритоне по причине безопасности отключено электричество. Городская больница, в которую госпитализированы пострадавшие, работает на запасных генераторах. Телеканал отмечает, что всего за прошедшие сутки было зафиксировано семь торнадо в Техасе, Оклахоме и Мичигане.

Милена Костерева