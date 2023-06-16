Уехавшим готовят протокол

Инициатива Татарстана дать силовикам право составлять протоколы на живущих за границей россиян подлежит доработке. К такому мнению пришли в Совете законодателей при российском парламенте, подготовив соответствующее заключение на проект поправок в КоАП. Госсовет Татарстана ранее предложил наказывать граждан за рубежом по статьям, связанным с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией армии РФ. Также депутаты республики предложили увеличить срок давности по этим нарушениям до двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совет законодателей при Федеральном собрании подготовил текст заключения на законопроект Госсовета Татарстана, которым предлагается распространить статьи КоАП на покинувших страну. Согласно проекту заключения, совет считает актуальным предложение Татарстана «в условиях проведения СВО». Вместе с тем Госсовету планируется предложить доработать законодательную инициативу, говорится в документе.

Как сообщал „Ъ“, Госсовет республики предложил внести изменения в ст. 1.8 КоАП (действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве) и ст. 4.5 (давность привлечения к административной ответственности). В частности, речь идет о возможности привлекать к ответственности лиц, совершивших правонарушение за пределами РФ, по следующим статьям: ч. 9 и ч. 10 ст. 3.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку или помехи для инфраструктуры), ч. 3–5 ст. 20.1 (оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов), ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды), ст. 20.3.2 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ), ст. 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ), ст. 20.3.4 (призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан).

Сейчас в рамках КоАП за правонарушения, совершенные за границей, гражданина можно привлечь только по ст. 20.33 (участие в деятельности нежелательной в РФ организации). Наказание следует в случае, если действия лица направлены против интересов РФ, а также если его уже не наказали за это в иностранном государстве. Тех, кто находится за границей, при этом можно привлечь к уголовной ответственности.

По мнению депутатов Госсовета, в период СВО «участились случаи совершения гражданами России, пребывающими на территории иностранных государств, публичных действий, направленных против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности страны». «Имеются яркие примеры, свидетельствующие о том, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ»,— отмечают парламентарии. Они также предложили продлить срок давности привлечения к административной ответственности по упомянутым статьям до двух лет. Сейчас этот срок по экстремистским статьям КоАП и о злоупотреблении свободой слова (ст. 3.15) составляет один год. По статьям о дискредитации армии и призывам ввести санкции против РФ — три месяца.

В профильной комиссии совета законодателей соглашаются, что «указанная в законопроекте группа административных правонарушений в первую очередь направлена на дестабилизацию внутриполитической обстановки, дезорганизацию деятельности государственных структур, создание очагов социальной напряженности». «В этой связи важную роль играет создание правовых механизмов, позволяющих привлекать к ответственности лиц за такие правонарушения. Представляется, что в указанной части законопроект нуждается в дополнительном обсуждении»,— говорится в проекте заключения.

В частности, в комиссии отметили, что за возбуждение ненависти, дискредитацию армии, призывы к санкциям за пределами РФ «в зависимости от способа, умысла и наступивших последствий граждане за рубежом могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности». В пример авторы заключения привели практику Мосгорсуда.

Кроме того, в совете законодателей предложили «дополнительно проработать вопрос о территориальной подведомственности (подсудности) рассмотрения дел об административных правонарушениях», которые были совершены за рубежом. Комиссия совета также заявила, что необходимость увеличения сроков давности привлечения к административной ответственности «требует веского обоснования».

Внесение законопроекта Татарстана в Госдуму возможно «после его доработки», резюмируют авторы заключения. Сам текст заключения должен быть утвержден комиссией до 30 июня.

Старший партнер проекта «Сетевые свободы» адвокат Станислав Селезнев ранее заявлял „Ъ“, что на практике мировые и районные суды «давно обошли законодательное ограничение давности привлечения к административной ответственности за публикации в интернете»: они массово привлекают за тексты даже десятилетней давности. Также суды «спокойно выносят постановления по всем материалам, которые касаются постов в интернете, если участковый, сотрудник ФСБ или прокурор такой протокол составил», и «уже неоднократно фиксировались случаи штрафов за свежие посты в отношении граждан, много лет живущих вне РФ».

Господин Селезнев полагает, что «татарстанские законодатели, похоже, хотят наконец подогнать законодательство под сложившуюся судебную практику» и потенциальными правонарушителями могут стать все жители Земли. «Сомнительно, что это будет иметь какой-то реально значимый эффект, кроме показателей полицейской и судебной статистики»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов