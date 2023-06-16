Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хотя тут не Бейрут

Новый Livan X3 Pro как замена кроссоверу Lada X-Ray

Помните марку Lifan? Известная в России китайская фирма, выпускавшая недорогие и весьма посредственные модели, обанкротилась три года назад, и перешла в распоряжение холдинга Geely. После сложной реорганизации бизнеса название Lifan для автомобилей было упразднено, и взамен образовали бренд Livan. Который теперь официально дебютирует и на российском рынке.

Фото: Livan

Фото: Livan

Продажами и обслуживанием займется опытная компания, ранее занимавшаяся дистрибуцией машин Lifan. Она переименована в «Ливэн Моторс Рус» и будет действовать отдельно от представительства Geely. На официальном сайте уже размещена карта дилерских центров, к концу года их должно стать около семидесяти. География — от Санкт-Петербурга до Красноярска.

В Китае Livan делает упор на электромобили, но поставки к нам решили начать с актуальных здесь бензиновых моделей. В ближайших планах кроссовер среднего класса X6 Pro и седан D-класса S6 Pro. А первым сюда пожаловал компактный кросс-хэтчбек Livan X3 Pro. По формату он напоминает снятый с производства Lada X-Ray.

Предыдущая фотография

Фото: Livan

Фото: Livan

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Livan

Фото: Livan

Машинка возрастная — с шестилетней историей. Сегодняшний китайский оригинал выпускается под именем Maple, эта марка также принадлежит Geely. Российский X3 Pro отличается изменениями в салоне, русифицированным меню, системой ЭРА-ГЛОНАСС, более полной комплектацией с подогревами кресел и обогревом заднего стекла, видеорегистратором, подвеской с иными пружинами и амортизаторами, а также увеличенным до 185 мм клиренсом.

Внешность нравится. «Увесистого» вида передняя часть с большими галогеновыми фарами и светодиодными ДХО, раздутые арки крыльев, опускающаяся к боковым зеркалам и тем улучшающая обзор подоконная линия, подтянутая корма со спойлером, рейлинги, легкосплавные 16-дюймовые диски. Стильная по-своему штучка.

Предыдущая фотография

Фото: Livan

Фото: Livan

Фото: Livan

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Livan

Фото: Livan

Фото: Livan

При скромных габаритах (4005/1760/1575 мм, размер базы — 2480 мм) хэтчбек предлагает достаточно свободный для четверых салон и 400-литровый багажник. Пространство для груза можно увеличить, сложив части диванной спинки.

Под капотом единственно возможный пока 103-сильный атмосферный двигатель 1.5, в паре с которым работает безальтернативный же вариатор. Разрешен бензин с октановым числом 92. Задняя подвеска полузависимая, поэтому привод исключительно передний. Защиту двигателя дилеры будут устанавливать как аксессуар.

На презентации мы осмотрели реальные X3 Pro. Рулевая колонка регулируется только по высоте и в скромном диапазоне, а регулировки водительского кресла механические. Подушка кресла коротковата, а в нижнем ее положении все равно недостает запаса места над головой. Однако в общем сидишь за рулем удобно.

Предыдущая фотография

Фото: Livan

Фото: Livan

Фото: Livan

Фото: Livan

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Livan

Фото: Livan

Фото: Livan

Фото: Livan

Не понравились маленькие подстаканники и хлипкие дверные ручки. Зато порадовали приборы с традиционными кругами, физические кнопки климатической установки, площадка для мелочи под консолью и крупные боковые зеркала. Интерьер украшен оранжевыми вставками — нарядно.

Пока доступна одна насыщенная комплектация. У нее система бесключевого доступа, датчик света, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, кожаная обивка сидений, кондиционер, круиз-контроль, задний парктроник и камера заднего вида, ESP, две подушки безопасности и люк. Цена — от 1 879 900 рублей, но с учетом выгод автомобиль будет дешевле на 180 тысяч.

Предыдущая фотография

Фото: Livan

Фото: Livan

Фото: Livan

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Livan

Фото: Livan

Фото: Livan

Как рассказали «Автопилоту» генеральный директор компании «Ливэн Моторс Рус» Се Цзяо и исполнительный директор Кун Шуай, возможно, появится и менее дорогая версия с МКП. А на вопрос о ключевых преимуществах «Ливэна» господин Цзяо ответил, что в первую очередь это богатый инженерный опыт и проверенные технические решения Geely.

Кстати, к стране Ливан нейминг никакого отношения, конечно же, не имеет. Зато нам легко запомнить имя нового игрока. Кажется, пригодится.

Александр Катаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...