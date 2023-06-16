Хотя тут не Бейрут

Помните марку Lifan? Известная в России китайская фирма, выпускавшая недорогие и весьма посредственные модели, обанкротилась три года назад, и перешла в распоряжение холдинга Geely. После сложной реорганизации бизнеса название Lifan для автомобилей было упразднено, и взамен образовали бренд Livan. Который теперь официально дебютирует и на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Livan Фото: Livan

Продажами и обслуживанием займется опытная компания, ранее занимавшаяся дистрибуцией машин Lifan. Она переименована в «Ливэн Моторс Рус» и будет действовать отдельно от представительства Geely. На официальном сайте уже размещена карта дилерских центров, к концу года их должно стать около семидесяти. География — от Санкт-Петербурга до Красноярска.

В Китае Livan делает упор на электромобили, но поставки к нам решили начать с актуальных здесь бензиновых моделей. В ближайших планах кроссовер среднего класса X6 Pro и седан D-класса S6 Pro. А первым сюда пожаловал компактный кросс-хэтчбек Livan X3 Pro. По формату он напоминает снятый с производства Lada X-Ray.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Livan Фото: Livan Следующая фотография 1 / 2 Фото: Livan Фото: Livan

Машинка возрастная — с шестилетней историей. Сегодняшний китайский оригинал выпускается под именем Maple, эта марка также принадлежит Geely. Российский X3 Pro отличается изменениями в салоне, русифицированным меню, системой ЭРА-ГЛОНАСС, более полной комплектацией с подогревами кресел и обогревом заднего стекла, видеорегистратором, подвеской с иными пружинами и амортизаторами, а также увеличенным до 185 мм клиренсом.

Внешность нравится. «Увесистого» вида передняя часть с большими галогеновыми фарами и светодиодными ДХО, раздутые арки крыльев, опускающаяся к боковым зеркалам и тем улучшающая обзор подоконная линия, подтянутая корма со спойлером, рейлинги, легкосплавные 16-дюймовые диски. Стильная по-своему штучка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Livan Фото: Livan Фото: Livan Следующая фотография 1 / 3 Фото: Livan Фото: Livan Фото: Livan

При скромных габаритах (4005/1760/1575 мм, размер базы — 2480 мм) хэтчбек предлагает достаточно свободный для четверых салон и 400-литровый багажник. Пространство для груза можно увеличить, сложив части диванной спинки.

Под капотом единственно возможный пока 103-сильный атмосферный двигатель 1.5, в паре с которым работает безальтернативный же вариатор. Разрешен бензин с октановым числом 92. Задняя подвеска полузависимая, поэтому привод исключительно передний. Защиту двигателя дилеры будут устанавливать как аксессуар.

На презентации мы осмотрели реальные X3 Pro. Рулевая колонка регулируется только по высоте и в скромном диапазоне, а регулировки водительского кресла механические. Подушка кресла коротковата, а в нижнем ее положении все равно недостает запаса места над головой. Однако в общем сидишь за рулем удобно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Livan Фото: Livan Фото: Livan Фото: Livan Следующая фотография 1 / 4 Фото: Livan Фото: Livan Фото: Livan Фото: Livan

Не понравились маленькие подстаканники и хлипкие дверные ручки. Зато порадовали приборы с традиционными кругами, физические кнопки климатической установки, площадка для мелочи под консолью и крупные боковые зеркала. Интерьер украшен оранжевыми вставками — нарядно.

Пока доступна одна насыщенная комплектация. У нее система бесключевого доступа, датчик света, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, кожаная обивка сидений, кондиционер, круиз-контроль, задний парктроник и камера заднего вида, ESP, две подушки безопасности и люк. Цена — от 1 879 900 рублей, но с учетом выгод автомобиль будет дешевле на 180 тысяч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Livan Фото: Livan Фото: Livan Следующая фотография 1 / 3 Фото: Livan Фото: Livan Фото: Livan

Как рассказали «Автопилоту» генеральный директор компании «Ливэн Моторс Рус» Се Цзяо и исполнительный директор Кун Шуай, возможно, появится и менее дорогая версия с МКП. А на вопрос о ключевых преимуществах «Ливэна» господин Цзяо ответил, что в первую очередь это богатый инженерный опыт и проверенные технические решения Geely.

Кстати, к стране Ливан нейминг никакого отношения, конечно же, не имеет. Зато нам легко запомнить имя нового игрока. Кажется, пригодится.

Александр Катаев