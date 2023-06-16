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«Озерный край» сообразили на троих

В Ленобласти появится элитный курорт

ООО «Озерный край», которое в равных долях принадлежит ИК «Икс2», входящей в холдинг РРТ, и Владимиру Голубеву, совладельцу холдинга «Адамант», инвестирует 3,3 млрд рублей в строительство пятизвездочного экокурорта «Ярви Резорт». Он будет построен в Приозерском районе Ленинградской области к 2025 году. Эксперты сходятся во мнении, что в регионе не хватает мест размещений, а консорциум инвесторов позволит разделить риски при реализации проекта.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Соглашение о строительстве экокурорта «Ярви Резорт» было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума 15 июня между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и управляющим ООО «Озерный край» Олегом Барабановым.

Документом подразумевается строительство гостиницы со спа-комплексом. Согласно схеме проекта, выложенной на сайте, также предусмотрено возведение двух коттеджных поселков («Озерный кот» и «Пушкин»). Площадь и количество объектов не уточняются. Рядом с курортом будут находиться лыжероллерная трасса, олений парк и экотропа между озерами. Планируется задействовать территорию в 4 га.

«Озерный край» на 50% принадлежит Владимиру Голубеву, который является совладельцем крупнейшего оператора торговой недвижимости в Санкт-Петербурге — холдинга «Адамант». Аналогичная доля в этой компании принадлежит инвестиционной компании «Икс2» петербургского миллиардера Олега Барабанова и Андрея Ивойлова. В состав «Икс2» входят автохолдинг РРТ, строительная компания «Имса», лизинговая компания «Икс-лизинг».

Директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров указывает, что рекреационная недвижимость перспективна для инвесторов сразу по нескольким причинам: общая неразвитость (почти отсутствие) этого рынка и спад конкуренции со стороны выездного туризма. «Привлечение партнеров позволяет разделить риски и повысить возврат на собственные средства, поэтому крупные проекты часто реализуются консорциумом инвесторов»,— добавляет господин Федоров.

Александр Дрозденко отметил на подписании соглашения своевременность старта проекта, так как в Ленобласти существует потребность в новых местах размещения. «Только на сегодня по факту нам не хватает около 2500 мест для размещения. И спрос продолжает расти»,— подчеркнул господин Дрозденко.

По словам операционного директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игоря Кокорева, заявленная сумма инвестиций позволяет создать достаточно значимый объект, но при этом обозначенная площадь — сравнительно небольшая для загородного курорта с учетом предполагаемого состава объектов (олений парк, лыжероллерная трасса). «В некоторых случаях для организации крупных уличных активностей используют соседние участки, которые могут быть взяты в аренду»,— прокомментировал господин Кокорев. Он также добавил, что качественный объект в этой локации имеет высокие шансы быть востребованным на рынке.

Руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин заметил, что в сезон с мая по сентябрь, как правило, все объекты рекреационного отдыха заполнены на 100%, а снять номер или забронировать коттедж в короткий срок практически нереально. «Данная ситуация наблюдается давно, не только с начала ковида и событий прошлого года. Сезонность приводит к тому, что цены на такой отдых высоки и не всегда оправданны в части качества проживания и оказываемых услуг. В этом ключе появление любого нового значительного проекта в сегменте рекреационного отдыха является плюсом к развитию рынка. Как правило, такие проекты окупаются за 8–10 лет. Зависит от уровня инвестиций и ценовой политики, но с точки зрения спроса на возврат инвестиций в данные сроки можно рассчитывать»,— говорит господин Трушин.

Алла Михеенко

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