Казахи охладятся мороженым

Компания «Деп» из Казахстана инвестирует 2 млрд рублей в строительство завода по переработке молока в Ленобласти. На площадке мощностью около 50 тыс. тонн в год будут производиться мороженое, молочные коктейли и другие позиции. Потребительская активность постепенно начинается восстанавливаться, но из-за высоких цен на сырье в регионе выпускаемая продукция может оказаться менее конкурентоспособной по цене, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Мол фрост» построит в Ленобласти завод по переработке молока в индустриальном парке «М10». Производство мощностью около 50 тыс. тонн в год планируется открыть в 2025–2026 годах. На площадке будут выпускаться молочные коктейли, ультрапастеризованная продукция, а также 20 тыс. тонн мороженого в год. В перспективе ассортимент планируется расширить за счет масла, творога и кисломолочной продукции. Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей, срок окупаемости составит пять лет.

«Мол фрост» входит в состав казахской «Деп», которая выпускает кефир, ряженку, сметану, масло, мороженое и другие молочные продукты. Это крупнейший переработчик молока в Казахстане, в управлении которого находится три завода на территории страны. В портфель брендов входят торговые марки «Деп» и Frozero. Владельцем компании «Деп» является семья ее основателя Евгения Дружинина, финансовые показатели не раскрываются.

Изначально «Деп» работал на российском рынке в качестве дистрибутора, но из-за дорогой логистики решено было запустить свое производство в Северо-Западном регионе, говорит гендиректор «Мол фроста» Артем Крецу. Выпускаемая продукция будет поставляться на внутренний рынок и в азиатские страны, включая Китай. В собственности «Мол фроста» находится 8 га в парке «М10», что позволит построить новые очереди после выхода на окупаемость, пояснил господин Крецу.

На локальном рынке мороженого существует хороший потенциал для развития, учитывая, что такие петербургские производители, как «Петрохолод» и «Хладокомбинат № 1», прекратили работу, отмечает председатель правления ГК «Галактика» Дмитрий Пинчуков. Мороженое в России имеет значительный потенциал роста потребления, однако только в случае восстановления роста экономики и доходов населения, указывает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Рынок очень конкурентный и консолидированный: топ-20 игроков занимают около 75% рынка, а доля лидеров стабильно растет за счет вытеснения небольших производителей, предупреждает он.

По итогам прошлого года потребление молочных продуктов в Санкт-Петербурге сократилось на 10% в абсолютном выражении, что связано со снижением доходов населения и потребительским пессимизмом, отмечает господин Пинчуков. Но начиная со второго квартала активность покупателей постепенно начинает восстанавливаться, подчеркивает он. В Союзе мороженщиков ожидают, что производство этого десерта в России по итогам 2023 года может вырасти на 5–10%, поскольку потребители оправились от потрясений прошлого года.

Несмотря на снижение покупательной способности, Россия является перспективным рынком: молочная продукция пользуется стабильным спросом в любое время, а мороженое остается популярным импульсным продуктом, уверен господин Крецу. При этом в Ленобласти наблюдается перепроизводство сырого молока, что позволяет приобрести его по более выгодной цене, добавляет он. По итогам 2022 года объем производства этой продукции в регионе составил 680,4 тыс. тонн, переработки — 240,3 тыс. тонн.

Поскольку цены на сырое молоко отличаются волатильностью, то в случае его дефицита себестоимость продукции может заметно вырасти, говорит господин Пинчуков. Ультрапастеризованное молоко, возможно, более востребовано в Казахстане, но в России стабильно теряет долю рынка в пользу более «свежих» продуктов — пастеризованного молока, объясняет господин Груздев. К тому же производимое в Ленобласти сырье является одним из наиболее дорогих в стране, что ставит под сомнение ценовую конкурентоспособность и экономическую целесообразность его переработки в питьевые продукты, резюмирует он.

Константин Куркин