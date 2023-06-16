«Русал» замесит глинозем

АО «Русал Менеджмент» построит глиноземный завод в Ломоносовском районе Ленинградской области мощностью до 4,8 млн тонн в год с портовой инфраструктурой в Усть-Луге. Соглашение между компанией и правительством региона подписали вчера на полях ПМЭФ-2023 генеральный директор АО Евгений Никитин и губернатор региона Александр Дрозденко. Стоимость проекта составляет 400 млрд рублей, срок реализации — 2032 год. Потребность промышленности России в глиноземе составляет 7,8 млн рублей в год, и «Русалу» необходимо компенсировать данный дефицит, отмечают аналитики, поэтому проект кажется весьма своевременным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На долю «Русала» приходится около 6% мирового производства алюминия

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ На долю «Русала» приходится около 6% мирового производства алюминия

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Компания планирует построить четыре технологические нитки глиноземного производства на участке 1 тыс. га в Ломоносовском районе и портовую инфраструктуру в Усть-Луге. На новом производстве планируется создать 7,5 тыс. рабочих мест.

«Это крупный налогоплательщик для нашего региона, поэтому мы специально подбирали площадку в Ломоносовском районе, где расположено одно из дотационных муниципальных образований, которое нуждается в серьезной поддержке. Соглашение с компанией "Русал" мы готовили почти год, это очень "тяжелое" в денежном выражении соглашение»,— отметил на церемонии подписания губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Генеральный директор АО «Русский Алюминий Менеджмент» (стопроцентное дочернее общество АО «Русал» Олега Дерипаски) Евгений Никитин рассказал, что бокситы — сырье для завода — будут закупаться в Гвинейской Республике (государство в Африке.— «Ъ-СПб»).

Проект строительства завода в текущих условиях кажется более чем своевременным, сходятся во мнении аналитики. С учетом национализации Николаевского глиноземного завода (в начале 2023 года Украинский суд передал в государственную собственность активы Олега Дерипаски, среди которых был Николаевский завод.— Ъ-СПб) у «Русала» сформировался дефицит производственных мощностей по глинозему, констатирует Михаил Бурмистров, генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика», оценивающий потребность компании в данном соединении, из которого получается алюминий, примерно в 1,5–2,4 млн тонн в год. «Создание завода в Ленобласти с развитием портовой инфраструктуры и возможностью доставки сырья для производства из Гвинеи выглядит оптимальным решением,— говорит господин Бурмистров.— Но надо понимать, что сроки реализации проекта достаточно длительные, и говорить о его реальных перспективах станет возможным года через два, когда завершится проектирование и начнутся первые работы на площадке».

Речь идет о крупнейшем производстве глинозема в РФ, фактически «Русал» станет одним из ключевых игроков, имеющим максимально выгодные позиции,— за счет доступа к портовой инфраструктуре и хороших логистических показателей, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «Новому производству будет не с кем конкурировать, так как ключевым производителем глинозема в РФ и так является "Русал", владеющий в настоящее время несколькими такими предприятиями. В среднем промышленности РФ требуется в год около 7,8 млн тонн глинозема, при этом в стране нет достаточных возможностей для собственной добычи качественных бокситов»,— рассуждает господин Жарский.

Глинозем применяют в химической и нефтехимической промышленности, он является хорошим катализатором и адсорбентом, также глинозем применяют в качестве полупроводника. «Данное предприятие при выходе на полную мощность укрепит позиции "Русала" по производству этого материала, а излишки можно будет реализовывать для нужд других отраслей. Потребности в глиноземе испытывает целый ряд отраслей, Россия является его крупнейшим потребителем после Китая и Индии»,— заключает господин Жарский.

«Русал» — третий по величине производитель первичного алюминия в мире и крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. На долю компании приходится около 6% мирового производства алюминия. По данным компании, в 2022 году предприятие произвело 3,8 млн тонн алюминия, 5,9 млн тонн глинозема, что составило 4,5% от общего объема производства в мире.

Александра Тен