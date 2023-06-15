Суд второй инстанции вернул дело акциониста Крисевича на доследование

Московский городской суд во второй инстанции вернул на доследование в прокуратуру уголовное дело акциониста Павла Крисевича, приговоренного в октябре 2022 года к пяти годам колонии за перформанс на Красной площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Крисевич

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Павел Крисевич

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Московский городской суд отменил приговор Тверского районного суда города Москвы от 18 октября 2022 года в отношении П.О. Крисевича. Дело отправлено на новое рассмотрение»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

Как сообщает медиапроект Sota со ссылкой на корреспондента, вернуть дело на доследование попросила сторона гособвинения. По мнению прокурора, при вынесении приговора суд не учел «идеологический мотив» Крисевича.

В связи с дорасследованием Павел Крисевич останется в СИЗО как минимум еще на два месяца. На заседании Мосгорсуда он просил отменить приговор или изменить наказание до уже отбытого срока в СИЗО и освободить его в зале суда.

В октябре 2022 года Павла Крисевича приговорили к пяти годам колонии по статье о «хулиганстве» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В июне 2021 года акционист сымитировал самоубийство на Красной площади, выстрелив себе в висок из охолощенного пистолета Р-411.

Изначально активисту было предъявлено обвинение в хулиганстве с использованием оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Но судья исключил из обвинения пункт о группе лиц и учел, что это первое уголовное обвинение в отношении Павла Крисевича. По словам акциониста, его перформанс был направлен на «устранение собственного страха» перед «политическими репрессиями» в России.

После ареста в июне 2021 года и он находился в СИЗО Москвы, после вынесения приговора его этапировали в СИЗО Перми на время подачи апелляции, а затем — в СИЗО Кирова. В конце марта его поместили в московское СИЗО-4 «Медведь», а потом СИЗО-2 «Бутырка».

В 2020 году в рамках другого перфоманса Павел Крисевич перед зданием ФСБ на Лубянке привязал себя к кресту. После акции его арестовали на 15 суток. Затем руководство РУДН, где учился Крисевич, отчислило его.

Анастасия Ларина