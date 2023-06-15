Компания владельца Petshop.ru расширит производство кормов для домашних животных в Ленобласти

ООО «Фава» расширит в два раза мощности по производству кормов для домашних животных. Вторая очередь завода стоимостью 775 млн рублей будет построена во Всеволожском районе Ленобласти.

Проект предполагает строительство завода мощностью 18 тыс. тонн сухих кормов в час. Работы планируется завершить в 2025 году. «Продукция производится полностью из российских составляющих и направлена на замещение импорта»,— отметил бенефициар «Фава» Олег Корчагин.

«Фава» выпускает корма под брендами Smart Cat, Smart Dog, Florida, Savita Organix, Pronature, Best Dinner, Doctrine. Сейчас компания выпускает более 14 тыс. тонн готовой продукции в год. Ее собственник — Олег Корчагин — является совладельцем одной из крупнейших торговых сетей для домашних животных Petshop.ru.

Константин Куркин

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