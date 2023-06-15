Губернатор Беглов подготовил законопроект о роспуске совета депутатов МО «Лиговка-Ямская»

Губернатор Петербурга Александр Беглов подготовил законопроект о роспуске муниципального совета округа «Лиговка-Ямская». Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации в разделе «антикоррупционная экспертиза».

Депутат совета Александр Изотов считает такой итог закономерным развитием событий. «Старый глава, Войтановский, настолько запустил округ, что был инициирован роспуск муниципального совета. Муниципалитет, в прямом смысле, не работал два года — двери администрации для жителей были просто закрыты. После того как Войтановского с боями отстранили, ВРИО главы муниципального совета стал Сергей Ильин. Он также не созвал ни одного заседания совета и работа в округе не появилась. Так что меня такие решения Губернатора совсем не удивляют — они закономерны исходя из сложившейся ситуации»,— прокомментировал законопроект господин Изотов для «Ъ-СПб».

Сергей Ильин заявил, что законопроект еще не видел. «Если он скоро поступит в ЗакС, то совет, логично, будет распущен. В 2021 году мы провели три заседания, в 2022 — два, а в 2023 году еще не успели провести ни одного»,— подчеркнул он в разговоре с редакцией.

Проходить антикоррупционную экспертизу документ будет до 28 июня, после законопроект губернатор может внести законопроект на рассмотрение в Законодательное собрание Петербурга. Впрочем, последнее заседание парламента состоится 28 июня. После депутаты уйдут на каникулы. Ранее в городской парламент Александр Беглов внес на рассмотрение два законопроекта о роспуске совета депутатов муниципального округа (МО) «Смольнинское».

Напомним, в октябре прошлого года Смольнинский райсуд вынес решение о признании незаконным бездействия муниципального совета «Лиговка-Ямская» в течение трех месяцев — с 12 ноября 2021 года по 17 февраля 2022 года. Экс-главой округа Вадимом Войтановским и депутатами за этот период не было проведено ни одного правомочного заседания совета на территории муниципалитета. Те же заседания, которые депутаты проводили самостоятельно не в здании муниципалитета, были признаны нелегитимными. В апреле решение райсуда устояло в Городском суде, который не нашел основания для удовлетворения апелляционной жалобы.

Подробнее о роспуске муниципалитетов в Петербурге — в материале «Ъ».

Надежда Ярмула

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