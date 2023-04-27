Петербургская оппозиция распускается по весне

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение в законодательное собрание города законопроект о роспуске совета депутатов муниципального округа (МО) «Смольнинское». Поводом для разработки документа стали решения судов о признании муниципального совета бездействующим на протяжении более трех месяцев. Депутаты-оппозиционеры считают эти решения несправедливыми и необоснованными, а роспуск — политически мотивированным. Между тем по таким же основаниям в Петербурге вскоре могут быть распущены еще два муниципальных совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект закона о роспуске совета депутатов МО «Смольнинское» появился на сайте правительства Санкт-Петербурга 5 апреля и до 18 апреля проходил антикоррупционную экспертизу. Поводом для его разработки послужило решение Смольнинского райсуда Петербурга о признании депутатов совета бездействующими на протяжении более трех месяцев — с 24 декабря 2020 года по 24 марта 2021 года. В конце января 2022 года Петербургский горсуд отклонил апелляцию на решение первой инстанции, и оно вступило в силу.

«Бездействовали» депутаты по причине конфликта с главой муниципалитета Григорием Ранковым (ЕР). По итогам выборов 2019 года в МО «Смольнинское» большинство мандатов (12 из 20) получили представители оппозиции, в первую очередь от партии «Яблоко». Однако для решения принципиальных вопросов нужно не менее 14 голосов, поэтому за все время работы действующего созыва не был принят ни один бюджет МО и не избран глава округа. Руководить советом в качестве врио остался господина Ранков, который после конфликта с большинством членов совета перестал созывать заседания.

Депутаты собирались по собственной инициативе на крыльце здания совета, но многочисленные суды признали решения, принятые на этих встречах, нелегитимными.

Отметим, осенью 2022 года часть смольнинских депутатов присоединилась к публичному требованию отставки президента Владимира Путина и осудила спецоперацию на Украине, после чего была оштрафована за дискредитацию вооруженных сил по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП.

12 апреля на сайте правительства города был опубликован второй проект о роспуске того же совета, на сей раз — из-за неисполнения депутатами решений горсуда. Муниципальные депутаты не публиковали на своих официальных ресурсах сообщения о решениях суда по ряду административных дел, как было им предписано. Прокуратура Центрального района обратила на это внимание и обратилась в райсуд, который признал бездействие депутатов незаконным. Депутаты пытались оспорить и это решение, но 4 апреля его утвердил горсуд. Губернатор должен внести проект на рассмотрение в заксобрание не позднее середины мая.

«В законе прописаны два случая, в которых муниципальный совет должен быть подвергнут процедуре роспуска,— пояснил “Ъ” Григорий Ранков.— Первый — когда депутаты в течение трех месяцев не проводили правомочных заседаний и это установлено судом. Второй — если депутаты не исполнили решение суда. Оба случая имели место быть, и это зафиксировано судом. Губернатор выходит с законопроектом о роспуске, это происходит императивно, у него нет выбора. Есть законопроекты по каждому основанию. Один уже поступил в законодательное собрание, второй поступит в течение десяти дней».

По мнению господина Ранкова, в заксобрании есть депутаты, которые захотят вступиться за «Смольнинское»,— «яблочники» Борис Вишневский и Александр Шишлов.

«Большая часть "безобразников" в муниципальном совете были "яблочниками", которых партия рекомендовала на выборы. Шишлов и Вишневский несут ответственность за своих подопечных»,— говорит он.

Смольнинские депутаты считают судебные решения «несправедливыми и необоснованными». «Фактически глава МО Ранков, злоупотребляя правом, блокировал работу совета, а суды, встав на его сторону, разрушают все принципы независимости ветвей власти и законодательные основы функционирования муниципалитетов»,— заявил “Ъ” «яблочник» Дмитрий Балтруков. По его мнению, роспуск политически мотивирован и связан с критикой депутатами решения главы государства о спецоперации.

Депутаты, по словам господина Балтрукова, обратились «ко всем представительным органам власти РФ» и ждут их ответов, а также попросили коллег из других муниципалитетов Петербурга дать отрицательный отзыв на законопроекты о роспуске. «Я точно рассчитываю на поддержку как минимум от коллег по партии»,— подчеркнул господин Балтруков. МО «Смольнинское» — важный для «Единой России» муниципалитет, считает депутат Никита Юферов (также «Яблоко»). «Там находится правительство Санкт-Петербурга, ратуша, главк МВД, это центральный муниципалитет, и так получилось, что жители выбрали оппозиционный муниципальный совет»,— отмечает он. На протяжении последних лет депутатам, по словам господина Юферова, «не давали работать», а «прокуратура и полиция планомерно работали» против них.

Господин Юферов полагает, что губернаторские законопроекты будут поддержаны, но депутаты готовы опротестовывать их в судах и «всячески затягивать процесс».

«Нас вряд ли успеют распустить, через полтора года уже перевыборы»,— говорит он.

Совет МО «Смольнинское» не первый и не последний местный совет Петербурга, сталкивающийся с процедурой роспуска. 11 апреля Дзержинский райсуд признал незаконным бездействие депутатов совета МО «Литейный округ» в сходных обстоятельствах, депутаты тоже намерены обжаловать решение. В середине апреля, после отклонения горсудом апелляционной жалобы, вступило в силу решение о незаконном бездействии совета депутатов МО «Лиговка-Ямская». Райсуд признал этот совет бездействующим в октябре 2022 года.

Надежда Ярмула, Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург