Экс-главе МО «Лиговка-Ямская» не удается удержать должность

Горсуд Петербурга 20 марта оставил без изменений решение Смольнинского районного суда, по которому Вадима Войтановского лишают полномочий главы МО «Лиговка-Ямская» из-за ошибки в декларации. Сам политик считает себя победителем ситуации и временно исполняющим обязанности (врио) главы муниципалитета. В муниципальном образовании с этим не согласны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Войтановский не смог вернуть полномочия главы муниципального образования «Лиговка-Ямская»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вадим Войтановский не смог вернуть полномочия главы муниципального образования «Лиговка-Ямская»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вадим Войтановский не смог вернуть полномочия главы муниципального образования «Лиговка-Ямская», которых его лишили с помощью прокуратуры и вмешательства губернатора Петербурга Александра Беглова. Санкт-Петербургский городской суд 20 марта оставил без изменений решение Смольнинского районного суда от 14 октября 2022 года. Тогда прокуратура смогла добиться лишения политика должности главы МО. Перед этим губернатор Александр Беглов обращался к совету с требованием рассмотреть вопрос о лишении Войтановского мандата из-за ошибок в декларации. Представитель политика в суде сообщил «Ъ-СПб»: «В настоящее время Вадиму Николаевичу придется быть исполняющим обязанности. Так как решением суда принято признать бездействующим совет. В дальнейшем он будет распущен, и шансов на избрание нового главы из состава совета практически нет. Таким образом, до выборов нового главы исполнять обязанности будет Войтановский. Ранее городской суд признал незаконным снятие с него полномочий депутата. В новом созыве в случае победы Войтановского у него есть шанс вновь избраться главой».

Депутаты дважды пытались собраться, чтобы лишить его полномочий главы и мандата, но первое решение не устояло в суде, а второе не набрало достаточного количества голосов. Отставка политика была инициирована Александром Бегловым. Губернатор Петербурга заявил о недостоверности информации в декларации о доходах Вадима Войтановского и обратился с инициативой об отправке муниципала в отставку. Сейчас Войтановский считает себя временно исполняющим обязанности главы муниципального округа (врио ГМО).

24 октября 2022 года Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры Центрального района о признании бездействующим совета депутатов МО «Лиговка-Ямская». Депутаты подали апелляцию, которую рассмотрят 18 апреля.

«Сами депутаты собраться не смогут, им не хватит голосов для выбора нового главы. Соответственно, я остаюсь врио главы до следующий выборов. Я буду обращаться в вышестоящие инстанции, вплоть до Верховного суда. На меня идет давление губернатора. Я прав, для меня это дело принципа. Если дело выйдет из города, то все у меня будет нормально»,— уверен господин Войтановский.

Один из народных избранников Александр Изотов рассказал «Ъ-СПб», что из-за действий экс-главы муниципалитет уже больше года фактически закрыт. «Врио главы муниципального образования Войтановский, как он говорит, "автоматически" не стал. Это лишь его желание остаться в кресле главы. В соответствии с уставом округа временно исполняющим обязанности главы становится заместитель ГМО Сергей Ильин. Но это формально, так как цель Войтановского — максимально долго оставаться при главенстве, и, скорее всего, ни печать, ни другие атрибуты должности он просто так не отдаст. А из-за того, что муниципалитет у нас больше года уже стоит с закрытыми дверьми, вероятно, Ильин так и останется стоять у дверей»,— рассказал депутат МО «Лиговка-Ямская». По его мнению, из-за действий Войтановского в округе творится «форменный бардак».

Сергей Ильин также подтвердил, что у политика нет прав на позицию врио. «Господин Войтановский вообще не знает, что такое управлять маленьким государством, которое было ему отдано. Он понял лишь то, что он "типа главный", а остальные вроде как "ни о чем"»,— пояснил господин Ильин. По его мнению, ситуация с МО «Лиговка-Ямская» является «прецедентом федерального уровня».

Екатерина Рязанова