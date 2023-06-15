14% российских компаний обращают внимание на знак зодиака при найме сотрудников

В каждой седьмой российской компании учитывают астрологические особенности при выборе соискателя, показал опрос сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру». Причем 7% смотрят на знак зодиака всегда и еще 7% — в зависимости от позиции, на которую ищут человека. По мнению респондентов, наибольшее значение он играет для претендентов на руководящие должности, наименьшее — для IT-специалистов.

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Почти половина опрошенных (48%) считает идеальными кандидатами козерогов. Также в топ-3 входят львы и овны. Наименее желанными кандидатами являются скорпионы и раки.