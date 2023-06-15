«Лебедяньмолоко» увеличило инвестиции во второй этап модернизации переработки до 2 млрд рублей

ООО «Лебедяньмолоко» инвестирует 2 млрд руб. в реконструкцию завода с увеличением мощности переработки сырого молока с 700 до 1 тыс. тонн в сутки. Об этом стало известно после подписания соглашения о сотрудничестве на площадке ПМЭФ-2023 между губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и председателем совета директоров ООО «Лебедяньмолоко» Александром Кремневым.

В этом году продолжается второй этап модернизации комбината «Лебедяньмолоко». В 2022-м компания анонсировала вложение 1,5 млрд руб. в аналогичное сегодняшнему заявлению расширение мощностей.

ООО «Лебедяньмолоко» зарегистрировано в 2001 году в городе Лебедянь Липецкой области. Выпускает более 75 наименований продукции, в том числе молоко, творог, йогурты, кисломолочную продукцию, сметану и масло. За последние девять лет компания вложила более 6 млрд руб. в модернизацию. В 2022 году общий объем переработки молока превысил 188 тыс. т, выручка составила 9,5 млрд руб.

Владимир Зоркий