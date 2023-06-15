Над Петербургом прошел смог от лесных пожаров в Канаде

Дымка, висевшая утром в четверг, 15 июня, над Санкт-Петербургом, частично пришла на территорию России с Атлантики и является следствием бушующих в Канаде лесных пожаров. Об этом сообщили в метеоцентре «Фобос».

По данным синоптиков, дым с территории Северной Америки на высоте 12 км прошел над Атлантическим океаном и 13 июня достиг Европы. В России смог был зафиксирован также на территории Карелии, Ленинградской, Мурманской и Архангельской областей.

«Одним влиянием дыма появление дымки в Северной столице объяснить нельзя: скорее всего, тут ещё сказалась сухая погода: в Санкт-Петербурге уже шестой день, как нет дождей, да и выпало с начала месяца менее 1/5 от положенного, а также то, что вот уже несколько дней над северо-западом России господствует антициклон… что препятствует рассеиванию вредных выбросов в атмосфере»,— добавили в метеоцентре.

В настоящий момент в Канаде бушуют лесные пожары, которые министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям страны Уильям Блэр назвал худшими в стране с начала XXI века. По предварительным оценкам, огонь уничтожил не менее 4,7 млн га леса и вынудил эвакуироваться более 32 тыс. жителей. Сейчас на территории страны наблюдается более 430 активных очагов возгорания.

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