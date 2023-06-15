В Уфе подростка обвиняют в участии в террористической организации

Несовершеннолетний житель Уфы стал фигурантом уголовного дела об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии ее деятельности (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Башкирии.

По версии следствия, с октября 2021 по март 2022 года 17-летний подросток вступил в интернет-переписку с участниками террористической организации, в процессе которой подтвердил приверженность ее идеям и идеологии, а также получил документ о вступлении в нее.

В пресс-службе управления ФСБ по Башкирии сообщили, что житель Кировского района Уфы, ознакомившись с материалами руководителя запрещенного на территории России движения «Артподготовка» (в октябре 2017 года Красноярский краевой суд признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории России), «начал разделять враждебно-негативное отношение к органам власти и идеологию движения». В социальных сетях он получил «партийный билет» или так называемый «революционный вексель», подтверждающий членство в организации.

«Особый интерес у несовершеннолетнего вызывали запланированные «Артподготовкой» на территории Российской Федерации фейковые акции и террористические акты, направленные на дестабилизацию деятельности государственных органов и последующий насильственный захват власти»,— говорится в пресс-релизе.

Подросток изучал тактико-технические характеристики оружия и боеприпасов, способы изготовления взрывчатых веществ, тактику ведения боевых действий для совершения на территории России «акций прямого действия», а также размещал материалы по изготовлению самодельных зажигательных устройств и стрелковой подготовке.

В настоящее время обвиняемый находится под арестом.

Наталья Балыкова

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