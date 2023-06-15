СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме Красновишерска

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Красновишерске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Подслушано Красновишерск» Фото: ВК «Подслушано Красновишерск»

Уголовное дело возбуждено Чердынским межрайонным следственным отделом СУ СКР по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, изъяли интересующие следствие предметы и объекты. В настоящее время допрашиваются свидетели и назначаются необходимые судебные экспертизы.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», ЧП в доме на ул. Лоскутова произошло вчера в 22 часа. Из-за взрыва газа выбило стекла в соседних квартирах, также была частично разрушена перегородка между квартирами. На месте происшествия начался пожар на площади 50 кв. м. Его потушили через 10 минут. В результате ЧП произошло частичное обрушение стен квартиры на пятом этаже. Из дома было эвакуировано 60 человек еще до прибытия пожарных. Еще двух человек эвакуировали по автолестнице. В результате взрыва газа пострадал один человек.

По решению прокуратуры подъезд, в котором произошло ЧП, будет расселен.