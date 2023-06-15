«МилФудс» прогнозирует рост стоимости кофе в России на 15% в 2023 году

В 2023 году стоимость кофе в России может увеличиться на 15% на фоне дальнейшего роста цен в основных странах-поставщиках, рассказал директор по маркетингу компании «МилФудс» Михаил Глухов. Однако, по его словам, локальные производители будут стремиться к тому, чтобы потребители не заметили значительного роста цен.

Компания «МилФудс» в мае 2022 года купила бизнес финской Paulig в России и начала выпускать кофе под новым брендом Poetti. К новому владельцу перешла вся российская структура, включая обжарочную фабрику в Твери и 200 сотрудников Paulig.

«Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше еще по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года»,— сообщил «РИА Новости» господин Глухов.

Михаил Глухов отметил, что цены на кофе не определяются в России, а зависят от стоимости зеленого кофе и мировой биржи. Крупнейшим экспортером арабики выступает Бразилия, робусты — Индия и Вьетнам.

«Локальные производители от себя вряд ли будут сильно поднимать (цены.— "Ъ"), потому что все понимают, что ситуация в России не та, чтобы прям сильно их поднимать, но если на мировом рынке цены на сырье вырастут, то не останется другого выхода. Поэтому будем отслеживать ситуацию, смотреть, но потребитель в ряде случаев и не заметит»,— добавил господин Глухов.

9 июня фьючерсы на кофе робуста на биржевых торгах в Лондоне подскочили на 2%, до уровня $2815 за тонну, что стало самым высоким показателем с момента запуска торгов кофейными контрактами 15 лет назад. Bloomberg отмечал, что с начала 2023 года на фоне увеличения спроса, неблагоприятных погодных условий и роста цен на удобрения стоимость кофе робуста выросла более чем на 50%.

Милена Костерева