В результате падения башенного крана в Новосибирске погибла женщина

В Новосибирске на припаркованные автомобили упал строительный экран. Инцидент произошел на стройплощадке в микрорайоне Европейский берег. Крановщица погибла, сообщило ГУМВД по Новосибирской области. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело.

«В 9:15 (5:15 мск.— "Ъ") в полицию поступило сообщение об обрушении строительного крана в Октябрьском районе Новосибирска на улице Владимира Заровного. Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения. По предварительной информации, повреждены восемь автомобилей»,-— сообщило «РИА Новости» в ГУМВД по региону.

Для выяснения обстоятельств на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, врио начальника УМВД России по Новосибирску, сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Следственным отделом по Октябрьскому району СК России возбуждено уголовное дело.

Милена Костерева