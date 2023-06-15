Эрдоган: вопрос о парламентской системе правления в Турции закрыт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вопрос парламентской системы правления в стране «прочно закрытым». Об этом он сказал в обращении к нации после заседания правительства.

«С результатами последних выборов вопрос о том, кто будет управлять Турцией, решен окончательно. Все, что заставляло Турцию терять время, теперь в прошлом. Дискуссии о парламентской системе были прочно закрыты»,— сказал господин Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).

Реджеп Тайип Эрдоган, представляющий Партию справедливости и развития, набрал на выборах свыше 52% голосов. Первый тур состоялся 14 мая, второй — 28 мая. Основным соперником господина Эрдогана был представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу. 3 июня Реджеп Тайип Эрдоган вступил в должность на новый срок.

До 2016 года в Турции была парламентская система. По итогам референдума в 2017 году Турция стала президентской республикой. Оппозиция говорила о планах вернуться к парламентской системе в случае победы на выборах в мае 2023 года.

О новом правительстве Турции — в материале «Ъ» «В кабинет без очереди».

Олеся Павленко