Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пермском крае в пятиэтажке произошел взрыв газа, пострадал один человек

В пятиэтажном жилом доме в городе Красновишерск в Пермском крае произошел взрыв газа. Произошел пожар. В результате пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Сообщение о взрыве бытового газа на пятом этаже дома на улице Лоскутова поступило в местное МЧС в 22:10 по местному времени (20:10 мск). Из-за взрыва выбило стекла в некоторых квартирах, также была частично разрушена перегородка между квартирами. На месте начался пожар на площади 50 кв. м. Его потушили к 22:20 по местному времени.

Из здания эвакуировали 60 человек до прибытия пожарных. Еще двух человек эвакуировали по автолестнице. В результате взрыва газа пострадал один человек. О его состоянии не сообщается.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...