В Пермском крае в пятиэтажке произошел взрыв газа, пострадал один человек

В пятиэтажном жилом доме в городе Красновишерск в Пермском крае произошел взрыв газа. Произошел пожар. В результате пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Сообщение о взрыве бытового газа на пятом этаже дома на улице Лоскутова поступило в местное МЧС в 22:10 по местному времени (20:10 мск). Из-за взрыва выбило стекла в некоторых квартирах, также была частично разрушена перегородка между квартирами. На месте начался пожар на площади 50 кв. м. Его потушили к 22:20 по местному времени.

Из здания эвакуировали 60 человек до прибытия пожарных. Еще двух человек эвакуировали по автолестнице. В результате взрыва газа пострадал один человек. О его состоянии не сообщается.

Олеся Павленко