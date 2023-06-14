НАМИ вырулил самарский Bosh

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), подведомственный Минпромторгу РФ, выкупил 100% долей ООО «Роберт Бош Самара». Компания занималась производством систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. С 2024 года НАМИ планирует перезапус­тить производство ABS и ESP. А с 2025 года предприятие намерено выйти на проектные мощности. Эксперты оценивают покупку «крайне сдержанно». По их мнению, важно понимать, что именно приобретается в рамках сделки. Другие специалисты называют данную сделку «историческим событием»: «фактически речь идет о сохранении крупнейшего в России автомобильного кластера, неотъемлемой частью которого является „Роберт Бош ­Самара“».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), подведомственный Министерству промышленности и торговли РФ, выкупил 100% долей ООО «Роберт Бош Самара», расположенного в Самарской области. Стороны заключили сделку 13 июня. Об этом сообщается на сайте ФГУП «НАМИ».

До последнего времени ООО «Роберт Бош Самара» занималось производством систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP.

• Государственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ» основан в 1918 году как первый научно-исследовательский институт в области автомобильной теории и технологии. Указом Президента РФ НАМИ включен в Перечень стратегических предприятий.

На момент заключения сделки в компании «Роберт Бош Самара» трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат свою работу на предприятии, отмечают в НАМИ.

ФГУП «НАМИ» вместе с Минпромторгом России помогут предприятию перезапустить производство. Так, с 2024 года НАМИ запустит производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. А с 2025 года предприятие намерено выйти на проектные мощности.

Завод ООО «Роберт Бош Самара» был построен в 2014 году в 10 км от Самары в Волжском районе. Объект является частью промышленного парка Преображенка. Предприятие занимается производством автомобильных компонентов. По данным kartoteka.ru, владельцем компании является ООО «Роберт Бош» (Москва), генеральным директором с декабря 2022 года — Татьяна Кучерова. Уставный капитал ООО составляет 1,796 млрд руб. В 2021 году выручка предприятия составила 5 млрд руб., чистая прибыль — 885,7 млн руб. В 2022 году выручка компании упала более чем в шесть раз и составила 799,6 млн руб.

В мае 2022 года доля французской группы Renault в АвтоВАЗе также перешла к ФГУП «НАМИ». Французы владели 67,61% в Alliance Rostec Auto — совместном предприятии с «Ростехом», созданном для управления АвтоВАЗом. На предприятии после начала специальной военной операции усилился дефицит электронных компонентов, наблюдаемый по всему миру из-за последствий пандемии. Немецкая группа компаний Bosch являлась главным поставщиком микроэлектроники для АвтоВАЗа.

Как отмечает промышленный эксперт Леонид Хазанов, для Самарской области покупку НАМИ предприятия «Роберт Бош Самара» «можно без преувеличения назвать историческим событием, так же как переход под его контроль АвтоВАЗа»: «Фактически речь идет о сохранении крупнейшего в России автомобильного кластера, неотъемлемой составной частью которого является „Роберт Бош Самара“. В результате сделки будет продолжена работа завода и сохранится его трудовой коллектив, бюджет региона будет по-прежнему получать от него налоги».

«В свою очередь, стабильное функционирование „Роберт Бош Самара“ поможет обеспечению автомобильной индустрии России рядом важнейших систем и прежде всего ее лидера АвтоВАЗа»,— подчеркивает господин Хазанов.

Директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что с уходом из России значительной части зарубежных автоконцернов и производителей узлов и комплектующих образовалась огромная ниша, заполнение которой является необходимостью, иначе российский автопром просто не сможет производить продукцию, отвечающую требованиям рынка и стандартам ­безопасности.

Эксперт поясняет, что системы ABS и системы динамической стабилизации ESP не являются столь же незаменимыми и необходимыми узлами, как, например, двигатель или коробка передач, однако для обеспечения конкурентоспособности автомобилей, произведенных в России, их установка необходима: «Сейчас производители адаптируются к ситуации на рынке комплектующих, замещая прямые поставки от крупнейших производителей, заявивших о своем уходе, за счет схем параллельного импорта и поставок из Китая. Это ведет к удорожанию себестоимости производства автомобилей и росту уровня локализации. Но это единственный возможный вариант развития автопрома в сложившейся ситуации».

«Пока я бы оценивал покупку крайне сдержанно — важно понимать, что именно приобретается в рамках сделки,— подчеркивает Дмитрий Жарский.— То есть 100% в капитале ООО „Роберт Бош Самара“­ может означать получение контроля над недвижимостью и даже производственными линиями предприятия, но открытым остается вопрос передачи интеллектуальной собственности».

Эксперт предполагает, что «Роберт Бош Самара» не является собственником патентов, ноу-хау, технологий, промышленных образцов и полезных моделей, а пользуется ими на основании лицензий, переданных материнской компанией: «Так что стоит вопрос, а сможет ли НАМИ продолжить производить ту же продукцию, которая производилась на предприятии ранее, это зависит от условий сделки и готовности правообладателя продлить лицензионные соглашения в отношении „Роберт Бош Самара“ при новом собственнике. В противном случае НАМИ придется самостоятельно осваивать технологию производства, что может занять время и потребовать дополнительных вливаний в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — «Ъ»). Гипотетически облегчить это может принудительное лицензирование, но пока что этот механизм находится на стадии раз­работки».

Ани Айвазян