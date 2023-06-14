Климовский мост привел к новому повороту

В доме замминистра транспорта Самарской области Сергея Неретина силовики провели обыски в рамках уголовного дела по факту превышения должностных полномочий руководством областного минтранса при строительстве Климовского моста (ст. 286 УК РФ). Обыски прошли во вторник, 13 июня. В тот же день Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «ИнфраКап» Олесе Гладковой, подрядчику регионального министерства транспорта. Компания Олеси Гладковой, как установило следствие, внесла фиктивные данные в исследование транспортных потоков, которое легло в основу решения о строительстве Климовского моста стоимостью 140 млн руб. Силовики предполагают, что руководство минтранса знало о фиктивности ­исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Следственного комитета и ФСБ появились вопросы к ведомству Ивана Пивкина

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ У Следственного комитета и ФСБ появились вопросы к ведомству Ивана Пивкина

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В рамках уголовного дела по факту превышения должностных полномочий руководством минтранса Самарской области (ст. 286 УК РФ) сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели 13 июня, во вторник, обыски в доме замминистра транспорта Сергея Неретина в пос. Горелый Хутор в Самаре, сообщил депутат Александр Хинштейн. По данным парламентария, уголовное дело связано с хищениями при строительстве Климовского моста и приговором генеральному директору ООО «ИнфраКап» Олесе Гладковой, признанной 13 июня виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговоренной к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. В декабре 2018 года компания заключила с минтрансом контракт на выполнение научно-исследовательской работы о целесообразности заключения концессионного соглашения «Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М5 „Урал“». Стоимость контракта составила 10 млн руб. Организация была обязана провести обследование транспортных потоков, однако, как выяснили следователи, работы не проводились. «В отчете об исполнении контракта использованы результаты исследований, выполненных для других целей сторонней организацией»,— сообщили в прокуратуре региона. Прогноз интенсивности движения мостового перехода, согласно отчету «ИнфраКапа», составил 39000 автомобилей в сутки. В обвинительном заключении говорилось, что ложный отчет может привести к введению в заблуждение потенциальных инвесторов проекта, недополучению расчетной прибыли инвесторами, а также получению прямых убытков Российской ­Федерацией.

• Климовский мост входит в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Концессионное соглашение подписано между правительством региона и АО «Концессионная компания „Обход Тольятти“» 16 октября 2019 года. Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. У объекта будет 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность всей новой дороги составит 99 км. Как сообщило правительство Самарской области в мае этого года, готовность Климовского моста вместе с трассой «Обход Тольятти» составляет 77%. Мост должны открыть для движения в 2024 году. Общая стоимость проекта — 140 млрд руб. Климовский мост является вторым по стоимости после Крымского моста.

По данным Александра Хинштейна, акт сдачи-приемки выполненных «ИнфраКапом» работ подписал именно Сергей Неретин, заместитель министра транспорта Ивана Пивкина — руководитель департамента планирования и развития дорожного хозяйства. По мнению депутата, между Олесей Гладковой и руководством областного минтранса был сговор. «Очевидно, однако, что Гладкова действовала не в одиночку, а в сговоре с руководителями минтранса. Иначе не могло быть: контракт с ней заключили 7.12.2018, а работы приняли уже 20.12. То есть чиновники заведомо знали, что все расчеты липовые, а, возможно, и вовсе требовали от подрядчика вывести нужные им показатели. Эти нарисованные цифры региональные власти отстаивали перед федеральным центром, убеждая в необходимости нового моста»,— написал депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. При этом, согласно постановлению Самарской области, концессионеру из областного бюджета, дефицит которого в 2023 году составил 25 млрд руб., будет выплачен 61 млрд руб. в 2026–2036 годах. С 2026-го по 2029 год ежегодно будет выплачиваться около 11 млрд руб., далее сумма каждый год будет сокращаться. Кроме того, по данным Александра Хинштейна, по условиям концессионного соглашения региональный бюджет будет обязан компенсировать инвесторам нехватку транспортного потока. По словам члена комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы Геннадия Говоркова, объект «как строился, так и будет строиться». «Только недавно смотрел, как возводится мост. Строительство идет полным ходом, и оно должно быть доведено до логического конца, чтобы люди могли воспользоваться новой дорогой, сократить путь и быстрее довести товар потребителю». На вопрос о том, насколько вероятно, что интенсивность мостового перехода окажется ниже, чем ожидалось, депутат предложил не строить догадок. «Об этом должны договориться специалисты, но в любом случае объект нужно достроить»,— подчеркнул Геннадий Говорков. Комментировать уголовные дела и обыски депутат отказался, отметив, что это не в его компетенции. Комментарий от правительства Самарской области на момент сдачи номера в печать в редакцию не поступил. В приемной минтранса на звонок не ­ответили.

Сабрина Самедова