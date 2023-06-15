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Belmond передал бразды правления «Европой»

Гостиничная компания перестала быть оператором гранд-отеля

Гостиничный оператор Belmond (входит во французскую группу LVMH) перестанет управлять своим единственным объектом в России — петербургским гранд-отелем «Европа». Развитием гостиницы под прежним брендом будет заниматься менеджмент во главе с ее гендиректором Юлией Пашковской. При этом Belmond останется собственником отеля, что, по мнению экспертов, может свидетельствовать о желании компании вернуться на местный рынок после стабилизации ситуации.

Развитием гостиницы под прежним брендом будет заниматься менеджмент во главе с ее гендиректором Юлией Пашковской

Развитием гостиницы под прежним брендом будет заниматься менеджмент во главе с ее гендиректором Юлией Пашковской

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Развитием гостиницы под прежним брендом будет заниматься менеджмент во главе с ее гендиректором Юлией Пашковской

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Belmond с июня передала управление пятизвездочным гранд-отелем «Европа» на Михайловской улице менеджменту ООО «Европа Отель». Об этом «Ъ-СПб» рассказал его представитель. Генеральным директором ООО выступает Юлия Пашковская, которая руководит гостиницей с 2020 года. При этом Belmond остается «полномочным представителем собственника», уточнили в гранд-отеле «Европа». В Belmond оперативно не ответили на вопросы «Ъ-СПб». Это единственный объект международного оператора в России.

«Европа» была открыта в 1875 году и рассчитана на 266 номеров. Отель считается старейшим в Санкт-Петербурге в люксовом сегменте. В 2005 году гостиницу за $95 млн приобрела международная гостиничная компания Orient-Express Hotels (в 2014 году была переименована в Belmond). В 2019 году бизнес Belmond за $3,2 млрд выкупила группа LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка операционной компании гранд-отеля «Европа» в 2022 году составила 1 млрд рублей, чистый убыток — 78,2 млн.

Генеральный директор управляющей компании Citytel Андрей Петелин считает, что смена управляющей компании не отразится на эффективности работы гранд-отеля «Европы». Локальная команда обучена работе по международным стандартам, а доступ к глобальной системе бронирования не играет принципиальной роли в условиях падения иностранного турпотока, объясняет эксперт. Сохранение прежнего собственника гостиницы может говорить о планах Belmond вернуться на российский рынок после стабилизации ситуации, полагает он. В текущих условиях вернуть вложения за счет продажи бизнеса иностранным инвесторам крайне сложно, поскольку необходимо предоставить дисконт и пройти правительственную комиссию, объясняет господин Петелин.

По данным Nikoliers, в результате ухода иностранных гостиничных операторов номерной фонд под их управлением сократился на 32%. На начало 2023 года в Санкт-Петербурге у международных компаний было 6,7 тыс. гостиничных номеров, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 9,9 тыс., подсчитали в компании. Местный рынок покинули британская InterContinental Hotels Group, американская Marriott International, финская Sokos Hotels, немецкая Kempinski Hotels. При этом в Петербурге продолжает работать ряд зарубежных гостиничных сетей. К их числу Nikoliers относит французскую Accor, китайскую Radisson, американскую Hilton Worldwide, британскую Rocco Forte и южнокорейскую Lotte Hotels & Resorts.

Уход ряда иностранных компаний открывает пространство для развития локальных операторов и появления новых игроков, указывает заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова. Российские отельеры развивались на базе знаний международных операторов, поэтому в нынешней ситуации у девелоперов появляется «окно возможностей» для создания новых качественных гостиничных сетей, полагает эксперт. Кроме того, госпожа Тучкова не исключает выход на рынок Санкт-Петербурга азиатских операторов. К примеру, в сентябре прошлого года в Москве открылся первый отель китайской компании Soluxe, напоминает она.

Константин Куркин

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