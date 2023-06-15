Раскаяние не спасло рэпера

Рэпера Scally Milano оштрафовали по административному делу за дискредитацию российской армии после распространившейся в сети записи выступления, где музыкант скандировал вместе с толпой нецензурные пацифистские лозунги. В апреле силовики сорвали другой концерт исполнителя в Петербурге из-за находившихся в клубе нетрезвых подростков. Инцидент привлек внимание главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая заподозрила пропаганду наркотиков в его творчестве. После встречи с музыкантом общественница заявила, что дала артисту «шанс» и попросила правоохранительные органы «быть снисходительнее». Однако с подачи депутата Госдумы Михаила Романова рэпера все же привлекли к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) и Екатерина Мизулина

Фото: страница Scally Milano в Telegram Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) и Екатерина Мизулина

Фото: страница Scally Milano в Telegram

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга 14 июня рассмотрел административное дело в отношении 21-летнего Даниила Дмитриева, известного под псевдонимом Scally Milano, по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) и назначил штраф в размере 40 тыс. рублей. Привлечь рэп-музыканта к ответственности попросил органы депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов. Парламентарий отметил, что к нему обратились негодующие родители юных поклонников исполнителя. После разлетевшегося по сети видео, где силовики срывают петербургский концерт Scally Milano, который прошел 23 апреля в «Гигант Холле», руководительница околоправительственной организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина также обратила внимание правоохранителей на творчество рэпера. По ее мнению, в текстах исполнителя содержалась откровенная пропаганда запрещенных веществ, а со сцены звучали призывы против СВО в нецензурной форме.

Изначально госпожа Мизулина сообщила со ссылкой на СМИ, что во время выступления артиста от передозировки наркотиков погибла несовершеннолетняя фанатка, однако потом сама опровергла эту информацию, но назвала музыканта «просто ублюдком» и посетовала, что «такие безответственные исполнители делают это [употребление наркотиков] трендом». Позже выяснилось, что среди посетителей были найдены шестеро пьяных подростков, а самого Даниила Дмитриева вскоре отпустили из отдела полиции. В соцсетях рэпер объяснился, что у него очень трудный период в жизни, однако сам он ведет трезвый образ жизни, против спецоперации не высказывался и никогда «не встал бы в противоположность» своей стране.

Через несколько дней Scally Milano опубликовал трек «Дай мне шанс» и лично встретился с Екатериной Мизулиной, после чего общественница сменила гнев на милость: сказала, что даст «шанс» и попросила СКР отменить проверку песен музыканта, а также «быть снисходительнее» к певцу. В своем telegram-канале она написала, что музыкант пообещал избавиться от пронаркотической лексики и призвал к этому коллег. Госпожа Мизулина отметила, что его примеру последовали и другие рэп-исполнители: Pinq, Lovv66, Mayot, Soda Luv, Мукка, Heronwater и Uglystephan.

Однако такое раскаяние не нашло отклика у единоросса Романова. Депутат заявил, что артист должен понести наказание за публичное высказывание, дискредитирующее использование российской армии. «Такие мероприятия — вред для будущего страны. Россияне не хотят, чтобы их дети любили наркотики и ненавидели Родину»,— написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» господин Романов.

Сам рэпер на заседание не пришел. Его интересы представлял адвокат Шамиль Сулиманов. Он пояснил в суде, что нецензурный ролик был опубликован неизвестными лицами в сети, а сам подзащитный в своих аккаунтах его не выкладывал (на момент выявления запись имела 159 тыс. просмотров и свыше тысячи комментариев.— «Ъ-СПб»). Более того, рассказал защитник, видео было сделано в прошлом году на концерте другого артиста, через два дня после начала СВО, а не в апреле 2023 года, как указано в протоколе. Тогда ответственности за такого рода деяние (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК) еще не было. Господин Сулиманов подчеркнул, что смысл слов его доверителя был неправильно понят. В качестве аргументов он привел тост «Лишь бы не было войны», а также недавнюю встречу президента России Владимира Путина с военкорами, на которой тот заявил, что спецоперация выявила неэффективных «паркетных» генералов. «Это ведь не негативное отношение к армии, а просто констатация факта»,— сказал адвокат. Однако эти доводы не убедили судью, и рэпер был признан виновным в нарушении КоАП. В разговоре с «Ъ-СПб» господин Сулиманов сообщил, что защита не будет оспаривать это решение.

Андрей Кучеров