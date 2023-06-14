В Свердловской области смягчили запрет на использование беспилотников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев смягчил запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, который был введен 4 мая «с целью обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры».

Как следует из новой редакции указа губернатора, беспилотники могут использоваться для мониторинга состояния недр, отслеживания работы электросетей, объектов дорожного хозяйства, состояния нефтеперерабатывающих комплексов и газотранспортных сетей.

Для использования дронов владельцы обязаны документально подтверждать цель применения оборудования. Исключение действует только для органов власти.

Полина Хабарова, Екатеринбург