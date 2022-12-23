Подросткам оформляют пропуск на биржу

Подросткам предлагают разрешить участвовать в торгах на бирже, но многие опрошенные “Ъ FM” участники рынка скептически относятся к этой идее. С инициативой выступила госкорпорация ВЭБ, подготовив сценарии допуска к торгам инвесторов от 14 до 18 лет. Пока, правда, исключительно в формате эксперимента. Представители ВЭБ заявили, что предложение уже активно обсуждается с участниками рынка. Стоит ли привлекать молодежь на биржу? И что из этого может получиться? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Идея допустить к торгам подростков не нова, еще летом 2021 года Центробанк предлагал снизить возрастной ценз до 12 лет. Это объяснялось тем, что мир становится быстрее, молодежь умнее и доступ к бирже им нужен не только для заработка, но и для получения знаний. Сейчас ВЭБ предлагает начать с 14 лет и в качестве эксперимента создать «финансовую песочницу», куда родители смогут раз в год зачислять определенную сумму, чтобы именно ей распоряжался подросток. В этом случае операции не станут облагаться налогами, но вывести деньги можно будет только после совершеннолетия инвестора.

Другой вариант — предоставить молодым людям полный доступ к бирже, но без налоговых преференций, в этом случае часть суммы можно будет вывести и раньше. И это разумно, поскольку на рынке можно набраться опыта только самостоятельно, считает глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «То, что предлагает ВЭБ, это поколенческий подход, когда цивилизованное экономическое поведение формируется в самом начале жизни.

Все-таки молодой человек, который на бирже рискует накоплениями родителей, набивает шишки и быстро учится, он еще позитивно настроен. Для него рынок — это часто маленький проигрыш, но огромный опыт».

При этом просто так никто допускать ребенка к бирже не будет: согласно плану ВЭБ, подростку придется предварительно пройти тестирование и совершить несколько пробных сделок. Более того, в рамках эксперимента можно было бы скорректировать правила выдачи разрешений от родителей, например, предоставлять их однократно на определенный период и на ограниченное количество сделок. При этом согласие можно в любой момент отозвать.

Но возникает вопрос, насколько это актуально для самих подростков. Экономический эксперт Алексей Бушуев, который работал со школьниками, говорит, что им такой проект вряд ли будет интересен, да и в целом рынку такие участники не очень нужны: «Примерно раз в два года мы выходили на разные подростковые аудитории и через родителей начинали подобные проекты, но особого успеха они не имели. Последняя инициатива — это попытка изобразить так называемую работу с финансовой грамотностью. Но она же не начинается с фондового рынка, она им заканчивается.

С точки зрения экономики в целом такой проект означает появление на рынке толпы спекулянтов с низкими активами. Ни к чему хорошему это не приведет, а молодежь не сможет сделать выводы».

А вот кого эта инициатива может заинтересовать, так это родителей. Особенно, если доступ для подростков будет проходить по схеме с налоговыми преференциями, отметил управляющий директор компании «Арбат Капитал» Александр Орлов: «Если предложат налоговые льготы, ими просто от имени детей станут пользоваться родители. Если уж очень хочется выучить детей финансовой грамотности, то можно это делать на своем счете, просто предоставив новому игроку ключи на торговлю, но не на вывод средств. Пожалуйста, пусть учится, торгует. И, кроме того, игра на бирже станет только отвлекать от учебы, что скорее всего суммарно даст негативный социальный эффект».

Однако большинство собеседников “Ъ FM” сходятся во мнении, что проект ВЭБа скорее ждет судьба инициативы Центробанка прошлогодней давности, и он вряд воплотится в жизнь.

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